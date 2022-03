Irpiņas vietējie iedzīvotāji slēpjas no krievu karmijas uzbrukumiem. 2022. gada 6. marts. (Foto: Jonathan Alpeyrie/SIPA/Scanpix)

"Nav vairs tāda jēdziena kā "labie krievi"." Pēdējā drošā vieta Ukrainā

Pusotras nedēļas ilgās karadarbības laikā Ļvova kļuva par galveno pilsētu, uz kuru ukraiņi bēg no kara. Daudzi dodas tālāk uz Poliju, citi paliek. Daļu no viņiem izdevās pieņemt Ukraiņas katoļu universitātei, kurā mācās teologi, vēsturnieki. Šī universitāte tiek uzskatīta par vienu no prestižākajām valstī. 2013. gadā to sāka vadīt filozofijas doktors un presbiters Bogdans Prahs. Viņš izdevumam "Meduza" pastāstīja, kā universitātē izveidojis bumbu patvertni un paskaidroja, kāpēc viņa studenti kara izraisīšanā vaino pat Krievijas augstskolas.