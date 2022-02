EZA rekomendē apstiprināt "Moderna" vakcīnas pret Covid-19 lietošanu 6-11 gadus veciem bērniem

Patlaban šīs vakcīnas lietošana jau ir apstiprināta pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma.

Bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem vakcīnas "Spikevax" deva paredzēta mazāka nekā bērniem no 12 gadu vecuma, attiecīgi 50 mikrogrami un 100 mikrogrami. ZVA skaidroja, ka vakcīna tiks ievadīta divu injekciju veidā augšdelma muskulī ar četru nedēļu intervālu līdzīgi kā gados vecāko personu grupā.

ZVA norādīja, ka saskaņā ar pētījuma par bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem datiem, imūnā atbilde pret vakcīnas mazāko devu 50 mikrogramu apmērā ir līdzīga atbildei, kas novērota pret augstāko devu jeb 100 mikrogramiem personām vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Kā biežākās blakusparādības pēc vakcīnas saņemšanas ir sāpes, apsārtums un pietūkums injekcijas vietā, nogurums, galvassāpes, drebuļi, slikta dūša, vemšana un pietūkuši vai jutīgi limfmezgli zem rokas, drudzis, muskuļu un locītavu sāpes. ZVA atzīmēja, ka šīs blakusparādības parasti ir vieglas vai vidēji smagas un pāriet pāris dienu laikā pēc vakcinācijas.

Vakcīna "Spikevax" satur par ziņneša RNS (mRNS) dēvēto molekulu, kas satur instrukcijas pīķa proteīna veidošanai. Šis proteīns sastopams uz SARS-CoV-2 vīrusa virsmas, un tas vīrusam nepieciešams iekļūšanai organisma šūnās.

Pēc vakcīnas ievadīšanas dažas organisma šūnas nolasa mRNS instrukcijas un īslaicīgi veido pīķa proteīnu. Pēc tam personas imūnā sistēma atpazīst šo proteīnu kā organismam nepiederošu un veido antivielas, kā arī aktivē T šūnas (baltās asins šūnas) cīņai pret to. Attiecīgi, ja vakcinētā persona vēlāk nonāk saskarsmē ar SARS-CoV-2 vīrusu, imūnā sistēma to atpazīst un ir gatava aizstāvēties pret to.

Vienlaikus ZVA informēja, ka vakcīnas sastāvā esošais mRNS nepaliek organismā - tās tiek noārdīts neilgi pēc vakcinācijas.

Saskaņā ar ES Covid-19 vakcīnu drošuma uzraudzības plānu "Spikevax" vakcīna tiek rūpīgi uzraudzīta un ir pakļauta vairākiem pasākumiem, kas piemēroti konkrēti Covid-19 vakcīnām. Lai gan liels skaits cilvēku jau ir saņēmuši Covid-19 vakcīnas, joprojām tiek novērotas noteiktas jaunas blakusparādības, aizvien lielākam cilvēku skaitam saņemot šīs vakcīnas, skaidroja ZVA.

ZVA informēja, ka patlaban EZA Zāļu reģistrācijas komitejas (CHMP) ieteikums par vakcīnas lietošanu tiks pārsūtīts Eiropas Komisijai, kura iespējami drīz pieņems visām ES dalībvalstīm juridiski saistoši gala lēmumu par vakcīnas "Spikevax" lietošanu bērniem vecumā no sešiem līdz 11 gadiem apstiprināšanu.