Krievu spiegs esot nozadzis vakcīnas plānu, kā rezultātā Krievijas prezidents Vladimirs Putins varēja lepoties ar "AstraZeneca" vakcīnai aizdomīgi līdzīgo "Sputnik V" Covid-19 vakcīnu un uzvarēt "sacensībās par pasaulē pirmās Covid-19 vakcīnas radīšanu".

Drošības avotiem esot pierādījumi, ka kāds spiegs no Maskavas bijis spējīgs "iefiltrēties" un fiziski nozagt slepeno vakcīnas plānu, taču nav skaidrs, vai nozagts ticis dokuments no "AstraZeneca" laboratorijas vai rūpnīcas, vai arī jau gatavas vakcīnas flakons, kas kontrabandas ceļā izvests no valsts un Krievijā izanalizēts.

Plāns varētu būt nozagts izmēģinājumu pirmajā fāzē

Lielbritānijas iekšlietu ministrs Demians Hinds medijiem norādīja, ka izskanējušo informāciju komentēt nevar, taču to arī nenoliedza: "Ir saprotami pieņemt, ka noteikti ir tāda ārvalstis, kuras pastāvīgi vēlas iegūt slepenu, tostarp komerciālu informāciju, zinātniskus noslēpumus un intelektuālos īpašumus."

Lielbritānijas Izlūkošanas aģentūra, kas pazīstama arī ar nosaukumu MI5, jau iepriekš ir norādījusi, ka fiksēti atkārtoti mēginājumi no Krievijas hakeru puses veikt kiberuzbrukumus Oksfordas universitātei pēc 2020. gada marta - aptuveni mēnesi pēc tam, kad britu zinātnieki paziņoja, ka sāk izstrādāt vakcīnu.

Zināms, ka pagājušā gada aprīlī Oksfordas universitāte sadarbībā ar "AstraZeneca" paziņoja, ka sāk pirmos vakcīnas izmēģinājumus uz cilvēkiem. Jau nākamajā mēnesī Maskava paziņoja, ka izstrādājusi savu vakcīnu, un jau augustā Putins, prezentējot "Sputnik V", paziņoja, ka Krievija kļuvusi par pirmo valsti, kurai izdevies izstrādāt Covid-19 vakcīnu.

Vēlāk izrādījās, ka "Sputnik V" darbojas tieši tāpat kā Lielbritānijas vakcīna. Abu vakcīnu izstrādē ir izmantota adenovīrusu vektora tehnoloģija.

Vakcīnas izstrādes grafiks liecina, ka Maskava varētu būt piesavinājusies britu vakcīnas plānu laikā, kad notikusi "AstraZeneca" vakcīnas klīnisko izmēģinājumu pirmā fāze.

Tas raisa jautājumu par to, cik pieredzējis šis krievu spiegs ir bijis un vai viņš ir aizturēts. Avoti britu laikrakstam "The Sun" pavēstījuši, ka Lielbritānijas ministriem nodoti pierādījumi, ka Kremļa labā strādājošie spiegi nozaguši no farmācijas kompānijas Covid-19 vakcīnas projektu, lai izstrādātu savu vakcīnu.

Maskava publicē ļoti trūcīgus vakcīnu izmēģinājumu datus

Apvienotās Karalistes parlamenta loceklis un Krievijas lietu eksperts Bobs Sīlijs norādīja, ka informācija par Krievijas un Ķīnas iespējamo spiegošanu ir jāuztver nopietni: "Neatkarīgi no tā, vai tā ir "AstraZeneca" plāna zagšana vai šantāža no šī autoritārā un totalitārā režīma puses, mums ir jābūt gudriem."

Pērnā gada septembrī divu agrīnu Maskavā notikušu klīnisko pētījumu rezultāti, kas publicēti prestižajā medicīnas žurnālā "The Lancet", norādīja, ka Krievijas vakcīna pret Covid-19, kurā izmanto līdzīgu tehnoloģiju kā Oksfordas pētnieku izgatavotajā potē, ir droša un efektīva.

Neatkarīgi Rietumvalstu zinātnieki paziņojuši, ka iegūtie dati par "Sputnik V" vakcīnu ir "nedaudz mierinoši", tomēr joprojām vakcīna izmēģināta uz pārāk maza un šaura personu loka, tādējādi neattaisnojot plašo Krievijas vakcinācijas kampaņu, kuras laikā ar "Sputnik V" sapotēti miljoni.

Pētījumā piedalījušies tikai 76 cilvēki, no kuriem vakcīnu saņēmusi tikai puse. Pētījuma dalībnieki pārsvarā bijuši veselīgi cilvēki vecumā no 20 līdz 30 gadiem.

Zināms, ka pērn, kad Krievija tika apsūdzēta Oksfordas universitātes pētnieku izstrādātās vakcīnas formulas zādzībā, Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs sacīja: "Briti saka, ka ir par 95 procentiem pārliecināti par savu teikto. Kāpēc ne 96 procenti? Vai 94 procenti? Šķiet, ka viņu drošības dienestiem ir ļoti savdabīgas aprēķina metodes."

Ne tikai krieviem interesējot vakcīnas formula

Arī Ziemeļkorejas hakeri tikuši apsūdzēti "AstraZeneca" vakcīnas plāna nozagšanas mēģinājumos. Hakeri, kuri darbojušies vietnēs "LinkedIn" un "WhatsApp", esot vērsušies pie kompānijas "AstraZeneca" darbiniekiem ar viltus darba piedāvājumiem, ziņoja "Reuters".

Pēc tam farmācijas kompānijas darbiniekiem nosūtīti dokumenti, kas šķietami bijuši darba apraksti, bet patiesībā caur šiem failiem hakeri bija paredzējuši piekļūt upuru datoriem.

Tiek uzskatīts, ka Ziemeļkorejas hakeri mēģināja piekļūt vairāku pētījumos iesaistīto darbinieku slepenajai informācijai, bet mēģinājumi galu galā bijuši neveiksmīgi.

Zināms, ka Pasaules Veselības organizācija (PVO) apturējusi Krievijas Covid-19 vakcīnas "Sputnik V" apstiprināšanas procesu, jo, veicot inspekciju vienā no rūpnīcām, kur ražo šo vakcīnu, tika konstatēts, ka šajā rūpnīcā netiek ievērota pienācīgā ražošanas prakse.

Šobrīd PVO ārkārtas izmantošanai apstiprinājusi vakcīnas, ko ražo ASV uzņēmumi "Moderna" un "Pfizer" (pēdējā kopā ar vācu "BioNTech"), Eiropas "Jannsen" un "AstraZeneca", Ķīnas "Sinopharm" un "Sinovac", kā arī Indijas "Serum Institute of India".