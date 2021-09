Daudzus gadus pēc Otrā pasaules kara ASV karavīri atgriežas mājās

Ar ASV karogiem pārsegtās urnas Lietuvas armijas Godasardzes rotas karavīri iznesa no Viļņas universitātes Medicīnas fakultātes, kur tās tika glabātas. Pēdējo godu bojāgājušajiem atdeva tagadējie ASV karavīri, viņu mirstīgās atliekas svētīja Viļņas arhibīskaps metropolīts Gintars Grušs.

Notrieca viņu lidmašīnas

Mirstīgās atliekas jau ir identificētas, tomēr vispirms militārajā laboratorijā Nebraskas štatā veiks DNS analīzes, un Pentagons pirmos informēs bojāgājušo radiniekus.

Medicīnas fakultātes profesors Rimants Jankausks stāsta, ka visi trīs karavīri bijuši bumbvedēju B-17 apkalpju locekļi. Šīs lidmašīnas, dēvētas par lidojošajiem cietokšņiem, bombardēja Vācijas un tās sabiedroto militāros objektus.

Divi karavīri krita gūstā, kad viņu lidmašīna notriekta Vācijas ziemeļos un viņi izlēkuši ar izpletņiem. Trešais bumbvedējs agrā 1944. gada pavasarī sašauts un veicis avārijas nosēšanos Adrijas jūras piekrastē.

Divus nošāva, viens mira no difterijas

Visi trīs amerikāņi bija nogādāti Lietuvā un ieslodzīti Maciku karagūstekņu nometnē okupētās valsts rietumdaļā, netālu no Šilutes. Viens no viņiem miris no difterijas, otrs nošauts bēgot, trešo pārlieku centīgs sargkareivis nošāvis, kad viņš 20 minūtes pirms atļautā laika paņēmis dvieli un devies mazgāties. Viņiem visiem bija apmēram 25 gadi.

Urnas ar karavīru mirstīgajām atliekām vispirms nogādātas ASV karabāzē Vācijā, bet no turienes pārvestas uz militāro laboratoriju Nebraskā, lai veiktu DNS analīzes. (Foto: ASV vēstniecība Lietuvā/Facebook)

“Ir ļoti labi, ka šie karavīri atgriežas mājās. Mēs vēlējāmies parādīt viņiem pienācīgu godu par to, ko viņi darījuši savas tēvzemes labā,” paudis ASV vēstnieks Lietuvā Roberts Gilkrists.

Maciku nometnē bija ieslodzīti karagūstekņi no Polijas, PSRS, ASV, Lielbritānijas, Kanādas, Francijas, Beļģijas, Austrālijas, Jaunzēlandes un citu sabiedroto valstu armijām.

Mainījās vara, nometne palika

2011. gadā netālajā Armalēnu ciemā zem ceļa seguma atrada daudzu nacistiskās Vācijas nometnes karagūstekņu mirstīgās atliekas. Pērn arheoloģisko izrakumu laikā atraktas un vēlāk apbedītas līdzās Maciku nometnes vecajai kapsētai vairāk nekā tūkstoš cilvēku mirstīgās atliekas.

Vēlāk šeit savu koncentrācijas nometni ierīkoja Padomju Savienība. Līdz 1955. gadam tur bija ieslodzīti Lietuvas pilsoņi – garīdznieki, kultūras un izglītības darbinieki, partizānu atbalstītāji, zemnieki, kas nebija tikuši galā ar nodevām, cilvēki, kas bēguši no izsūtījuma, arī sievietes un viņu jau nometnē dzimušie bērni. Daudzi mira no pārciestajām mocībām vai tika nogalināti. Dažādās Šilutes rajona vietās līdz pat šim laikam tiek atrasti masu kapi.