Kāpēc vakcinētākajā valstī pasaulē sākās jauns koronavīrusa uzliesmojums?

Kā pieaug saslimušo skaits?

Šeišelas ir neliela valsts, tāpēc kopējais ikdienas infekciju skaits ir neliels, bet izaugsme procentos pret iedzīvotāju skaitu raisa nopietnas bažas.

Aprīlī jauno gadījumu skaits bija stabils – apmēram 50 gadījumi dienā. Maija vidū gadījumu skaits palielinājās līdz 400. Kopš tā laika rādītāji mazinājās, bet vidējais ikdienas inficēto skaits joprojām bija ievērojami augstāks par vidējo aprīlī.

Kā ziņo Šeišelu veselības ministrijā, aptuveni trešdaļa sasirguršo ir pilnībā vakcinēti. Citās valstīs ar augstu vakcinēto skaitu pagaidām vērojama cita tendence – tiek reģistrēts zems jaunu saslimšanas gadījumu līmenis.

Kādas vakcīnas izmanto Šeišelās?

Pirmā izmantotā vakcīna valstī bija Ķīnā ražotais "Sinopharm" preparāts. Vakcīnas devas nodrošināja Apvienotie Arābu Emirāti. Pēc tam izmantots "Covidshield" – tā sauc "Oxford-AstraZeneca" vakcīnu, kuru ražo un izmanto Indijā.

Pavisam nesen cilvēkus sāka potēt ar krievu vakcīnu "Sputnik-V". Cik cilvēku ir vakcinēti ar "Sputnik-V" pagaidām nav zināms, bet neskaitot Krievijas vakcīnu 57 procenti Šeišelas salu iedzīvotāji saņēma "Sinopharm" un 43 procenti – "Covidshield".

Cik no pilnībā vakcinētajiem cilvēkiem ir ar pozitīvu koronavīrusa rezultātu un saņēma "Sinopharm", bet cik - "AstraZeneca", vietējiem mediķiem neesot zināms.

"Taču mēs skaidri zinām, ka aptuveni divām trešdaļām, kas saslima pēc vakcinācijas, bija viegli simptomi vai nebija nekādu simptomu," saka valsts veselības komisārs Džūds Gedeons.

No tiem, kuriem bija nepieciešama hospitalizācija, 80 procenti bija cilvēki, kuri nebija vakcinējušies, vairumam no viņiem bija arī citas saslimšanas. Vairāk nekā 70 procenti Šeišelu iedzīvotāji saņēma vismaz vienu vakcīnas devu, bet 63 procenti bija pilnībā potējušies no brīža, kad 2021.gada janvārī sākās vakcinācija.

Cik efektīvas ir vakcīnas?

Pasaules Veselības organizācija apgalvo, ka Ķīnas "Sinopharm”"ir 79 procentu liela efektivitāte. Tomēr visā pasaulē dati par Ķīnas vakcīnām nav pietiekami.

Paliek neatbildēti jautājumi arī par to, cik efektīva ir "AstraZeneca" vakcīna pret Dienvidāfrikas koronavīrusa variantu, kas izplatījies Šeišelās.

Vai ierobežojumi tika noņemti pārāk ātri?

Šeišelu salas komisārs veselības jautājumos uzskata, ka saslimušo skaita pieaugums varētu būt ekonomiskās aktivitātes kāpuma rezultāts. 2021.gada martā koronavīrusa ierobežojumi tika mīkstināti, atvērās skolas un restorāni.

Savu ieguldījumu varēja dot Lieldienu svinības, tai skaitā arī tāpēc, ka cilvēki, kuri saņēma vienu vai abas vakcīnas devas, atslāba un pārstāja ievērot sociālo distanci. Maija sākumā ierobežojumi tika atjaunoti, atkal slēdza skolas, bārus, restorānus un veikalus.

Vai inficēšanos varēja ietekmēt tūristi?

Indijas okeāna sala lielā mērā ir atkarīga no tūrisma. 2019.gadā Šeišelas apmeklēja gandrīz 400 tūkstoši ārvalstu viesu. Pēc straujas samazināšanās pandēmijas laikā tūrisms atkal uzņem apgriezienus.

25.martā Šeišelu valdība paziņoja, ka tūristiem nav jāsēž karantīnā, lai gan negatīvs Covid-19 tests joprojām ir nepieciešams. 2021.gada aprīlī uz salas ieradās 14 tūkstoši cilvēku – daudz vairāk nekā martā.

Bet valdībā saka, ka tūristi nav vainīgi: "Mums nav pierādījumu, ka tieši tūristi ir jaunu infekciju avots salās."