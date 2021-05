Vakcinācijas pasaules hronika. Interesanti un būtiski fakti par potēšanos šonedēļ

Itālijas ieskautā pundurvalsts Sanmarīno piedāvā tūristiem rezervēt viesnīcu komplektā ar Krievijas vakcīnu "Sputnik V", iekasējot 50 eiro par abām devām. Gribētājiem jārezervē istaba vismaz nedēļu pirms ierašanās un jāpavada tur trīs naktis. Apmēram 21 dienu vēlāk atkal jārezervē viesnīca uz vismaz trim naktīm. Liela daļa Sanmarīno 33 000 iedzīvotāju sapotējušies ar sputņiku.

Pēc Levadas centra aptaujas datiem, tikai 26% Krievijas iedzīvotāju ir gatavi potēties un 62% ir atturīga attieksme pret pašu valstī ražoto "Sputnik V". Turklāt 56% izteikušies, ka nebaidās no inficēšanās ar jauno koronavīrusu. Desmit procenti norādījuši, ka ir jau vakcinēti.

Itālijā, Toskānā, 23 gadus veca sieviete kļūdas dēļ vienā reizē saņēmusi sešas "Pfizer/BioNTech" vakcīnas devas. Pirms izmantošanas vakcīnu pārpilda jaunā flakonā un atšķaida, bet medmāsa nodomāja, ka tas jau izdarīts. Kļūme ātri atklāta, paciente diennakti novērota, saņēmusi pretdrudža medikamentus un jutusi vienīgi sāpes dūriena vietā.

Lai mudinātu vakcinēties, Ohaio štatā izlozēs piecus laimīgos, katram piešķirot miljonu ASV dolāru. Lai piedalītos loterijā, ir jāsaņem vismaz viena vakcīnas deva. Loteriju finansē federālie fondi. Lai motivētu vecākus vakcinēt arī savus bērnus vecumā no 12 līdz 17 gadiem, izlozes ceļā viens iegūs pilnu četru gadu stipendiju universitātē.

ASV atcelta obligāta masku valkāšana un distances ievērošana iekštelpās pilnībā vakcinētajiem, kas veicināja arī optimismu biržā – ASV un Eiropas akciju cenas uzreiz pārsvarā kāpa.

ASV mazumtirdzniecības milzis "Walmart" paziņojis, ka pilnībā vakcinētajiem klientiem un darbiniekiem vairs nav jāvalkā maskas tā veikalos, izņemot, ja to par obligātu noteikušas vietējās varas iestādes. Visi darbinieki, kas pierāda vakcinēšanos, saņem 75 dolāru (62 eiro) prēmiju.

Indonēzija sākusi privātu vakcinācijas kampaņu – par darbinieku potēm maksā uzņēmumi, to vidū ir gan lielas ražotnes, gan mazas firmas. Šādi plānots vakcinēt vismaz desmit miljonus cilvēku. Tiek izmantotas Ķīnas "Sinopharm" un "CanSino" vakcīnas. Dalībniekiem tās jāiegādājas no valsts vakcīnu importētājiem, un nedrīkst no darbiniekiem prasīt samaksu. Vienas "Sinopharm" devas cena ir 500 000 rūpiju (29 eiro).