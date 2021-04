Īpašums atrodas Senbartelmī salā, Francijas aizjūras īpašumā ap 20 kilometru no Senmartenas salas. Pēc Francijas komercreģistra datiem, pērn Jumaševi kļuvuši par īpašniekiem salā reģistrētai firmai CDA, kas, pēc dokumentiem, nodibināta “nekustamo īpašumu iegādei”.

Pirmais bija Rokfellers

Dzīvesbiedri noformējuši arī dokumentus 2500 kvadrātmetru plašas mājas pirkumam, līgumu CDA vārdā parakstījis Valentīns Jumaševs. Īpašums atrodas uz pakalna 160 metru no krasta, tajā ir sešas guļamistabas un astoņas vannasistabas, sporta zāle, masāžas kabinets, liels baseins un burbuļvanna uz terases.

Senbartelmī iecienījuši miljonāri kopš 20. gadsimta 50. gadiem, kad pirmais piemēru parādīja amerikāņu baņķieris Deivids Rokfellers, nopirkdams zemi pie pludmales. 2009. gadā šo gruntsgabalu iegādājās Krievijas miljardieris Romans Abramovičs.

Jumaševs vadīja prezidenta Jeļcina administrāciju, bet tikai 2018. gadā Kremļa interneta vietnē parādījās informācija, ka viņš jau 18 gadus sabiedriskā kārtā ir Vladimira Putina padomnieks.

Par 15 miljoniem eiro iegādātais īpašums atrodas uz pakalna 160 metru no Karību jūras krasta. (Foto: ekrānuzņēmums no Sibarth Real Estate)

Solīts makā nekrīt

2011. gadā Jumaševs intervijā "Moskovskij Komsomoļec" dievojās, ka viņam ar sievu nav ne lielas naudas, ne ārzemju īpašumu: “…ne Taņai, ne man nav ne lidmašīnu, ne villu Francijā vai Anglijā.” Jeļcina meita 2010. gadā ierakstīja savā blogā, ka jebkurš, kurš jebkur pasaulē atradīs jebkādu viņas aizrobežu īpašumu, varēs to paturēt sev.

Tagad Jeļcina centra izpilddirektora pirmā vietniece Ludmila Teļeņa paziņojusi, ka nevienam neko neatdos. Proti, pirms 11 gadiem Jumaševai nebijis īpašuma ārzemēs, Karību villa nopirkta tikai pagājušā gada beigās. “Šis nav gadījums, kad cilvēkus pieķer pie rokas. Ienākumu avoti ir saprotami, visi nodokļi nomaksāti,” norāda Teļeņa.

Naudas pietiek

Jumaševs pavēstījis, ka žurnālistu jautājumi skar viņa personisko dzīvi, tāpēc kā privātpersona ir tiesīgs neatbildēt. Viņš tikai atklāj, ka pavisam nesen ieguldījis īpašumā Senbartelmī, pamatsumma pirkumam ir kredīts no kādas Krievijas bankas un papildus paša nopelnītais, no kā samaksāti visi nodokļi. Pēdējos gados Jumaševa ienākumu pamatā bijušas dividendes no alumīnija ražošanas un enerģētikas koncerna "En+", konsultācijas un darbs direktoru padomē.

Jumaševa meita Polina ir miljardiera Oļega Deripaskas bijusī sieva. Pēc preses ziņām, meitai ar tēvu pieder 6,75% no "En+", 2019. gadā viņu akciju pakete novērtēta par gandrīz 358 miljoniem dolāru.

Pret žurnālistiem izmeklēšana

Pērn "Važnije istoriji" rakstīja, ka Ališera Usmanova ārzonas kompānija "Epion Holdings" no Britu Virdžīnu salām samaksājusi Jumaševam no 2006. līdz 2008. gadam “par pakalpojumiem” sešus miljonus dolāru. Tas minēts ASV Finanšu ministrijas pārskatā "FinCEN" par cīņu ar finanšu noziegumiem.

"Važnije istoriji" galvenais redaktors Romans Aņins aizturēts un nopratināts. Gandrīz septiņu stundu ilgajā kratīšanā izņemta visa datortehnika, telefoni, dokumenti. Formāli viņš ir liecinieks jau 2016. gadā ierosinātā krimināllietā par privātās dzīves neaizskaramības pārkāpšanu pret "Rosneftj" šefu Igoru Sečinu. Toreiz žurnālisti rakstīja, ka viņam pieder viena no greznākajām jahtām pasaulē.