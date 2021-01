Urugvajas eksprezidents Hosē Alberto Muhika Kordano arī savas prezidentūras laikā braukāja ar savu vērtīgāko īpašumu – par 1945 dolāriem iegādātajā “Volkswagen Beetle”. (Foto: Vida Press)

Apbrīnojamā Urugvajas valsts līdera "nabadzība". 21. gadsimta vispieticīgākais jeb trūcīgākais prezidents pasaulē

Pasaulē Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Pasaulē par šī gadsimta visnabadzīgāko prezidentu tiek uzskatīts Dienvidamerikas valsts Urugvajas eksprezidents Hosē Alberto Muhika Kordano. Viņš brauca ar ceturtdaļgadsimtu vecu auto, dzīvoja lauku mājā, uz kuru ūdens bija jānes no pagalmā esošās akas, atteicās no savas rezidences un milzīgā apsargu un apkalpotāju štata. Tagad, kad pievēršam uzmanību kādas mūsu kaimiņvalsts vadītāja pasakainajām bagātībām, Jauns.lv atgādina, ka valsti sekmīgi var vadīt ne tikai no pilīm, bet arī būdiņām.