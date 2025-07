"Vēlos nākamajā olimpiādē atdot no sevis maksimumu!" Savainojums nav sagrāvis talantīgās vieglatlētes Lasmanes sapņus

"Izjūtas, izejot uz starta Parīzē, bija neaprakstāmas. Tā bija mana pirmā reize uz tik lielas skatuves. Lai gan uz skatītājiem neskatījos, stadions burtiski trīcēja no jaudas. Jutos it kā būtu iemesta ugunī un cerēju, ka iznākšu no tā visa ārā dzīva," par pādzīvoto olimpiādē dalās Rūta.