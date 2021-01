Unikāls ciemats Gruzijas kalnos, kur runā senaizmirstā mēlē. Vienīgā vieta pasaulē, kurā pareizticīgie Dievu pielūdz Jēzus valodā

7. janvārī, kad pareizticīgie atzīmē Ziemassvētkus, Jauns.lv ielūkojas senajā ciematā, kuru apdzīvo ap 2000 iedzīvotāju, no kuriem teju 90% ir asīrieši, kuri joprojām dzīvu saglabā seno, nu jau apdraudēto senaramiešu valodu. Tieši Kandas ciematā notiek dievkalpojumu valodā, kuru pirmo reizi izdzirdēja Jēzus Kristus no savas mātes Marijas un “laicīgā tēva” Jāzepa mutes, kā arī apbrīnas izsaucienus no austrumu gudrajiem un ganiņiem, kuri bija devušies Pestītāja raudzībās.

"Current Time" reportāža no Kandas ciemata:

Protams, ka senaramiešu valoda ir ar lielu kultūrvēsturisku nozīmi kaut vai tādēļ, ka tajā uzrakstīta Jaunās Derības pirmā grāmata – Mateja evaņģēlijs. Tā joprojām tiek pētīta un, ja tā varētu teikt, pat mākslīgi uzturēta. Tā tiek izmantota dažādos uzvedumos, piemēram, aramiešu valoda bija viena no tām, kurā pirms 17 gadiem uzņēma slaveno Mela Gibsona filmu “Kristus ciešanas”, vai notiek īpaši iestudēti svētku dievkalpojumi pasaules varenākajās katedrālēs. Tomēr šajos gadījumos tā nav dzīvā valoda, bet gan “muzeja eksponāts”.

Visā pasaulē var saskaitīt tikai dažus simtus asīriešu, kuri joprojām ikdienā runā tajā senajā aramiešu valodas dialektā (šai valodai ir vairāki paveidi un dialekti), kuru saprastu Jēzus Kristus savas dzīves pirmajos gados (jādomā, ka, kļūstot pieaugušākam, Jēzus apguva vēl kādu valodu).

Jēzus Kristus tautas tiešie pēcteči – asīrieši Gruzijas kalnos tiekas ar šīs zemes laicīgās un garīgās varas pārstāvjiem. (Foto: Gruzijas prezidenta kanceleja)

Asīrieši, kuri runā Jēzus Kristus dzimtajā valodā, dzīvoja teritorijā, kurā pašlaik izveidojušās tādas musulmaņu valstis kā Sīrija, Irāna un Irāka. Tā kā asīrieši bija sava slavenā tautas brāļa ticības sekotāji, viņi tika pakļauti nežēlīgai vēlāk šajā reģionā ienākošo musulmaņu vajāšanām.

Ap 1880. gada daļa asīriešu, glābdamies no genocīda, devās bēgļu gaitās uz Gruzijas kalniem, kur nodibināja Kandas ciemu (ciema nosaukums tulkojumā nozīmē “ūdens”), kurā dzīvo joprojām. Viņu galvenā svētvieta ir trīspadsmit asīriešu tēvu, kas Gruziju iepazīstināja ar kristietību, vārdā nosauktais klosteris ar diviem dievnamiem. Tur dievkalpojumi joprojām, ne tikai svētku dienās, bet arī ikdienas, notiek aramiešu valodā, kura mūsdienās diemžēl ir apdraudēta. Cilvēki Kandā aramiski saprot un runā, bet rakstīt un lasīt šajā valodā jau ir piemirsuši. Tomēr patiecoties Gruzijas Izglītības ministrijai un Gruzijas Baznīcai tiek domāts par to, lai jaunā asīriešu paaudze neaizmirstu savu sentēvu valodu.

Kandas klostera tēva Serafima un draudzes locekļu dziedājumi aramiešu valodā:

Ka senā aramiešu valoda nav iznīkusi, šodien lielā mērā jāpateicas Kandas klostera tēvam Serafimam, kurš ar Gruzijas pareizticīgās Baznīcas patriarha svētību Kandā notur dievkalpojumus Jēzus Kristus dzimtajā valodā un ir slavens ar savu kori, ar kuru dodas viesturnejās pa pasauli, izpildot seno liturģiskos dziedājumus aramiešu valodā.

“Asīriešu svētajās grāmatās lasām, ka Visuaugstais ar pirmo cilvēku – Ādamu runāja tieši aramiešu valodā. Kristus, veicot savus brīnumus, pie Debesu Tēva vērsās aramiešu valodā. Kā var pieļaut šai valodai iznīkt? Izņemot mūs, neviena tauta pasaulē nevar lepoties ar to, ka runā Pestītāja valodā,” gruzīnu portālam kvirispalitra.ge stāsta Kandas iedzīvotājs Griša Atanezovs.

Gruzijas kādreizējais prezidents Giorgiju Margvelašvili un Kandas klostera priekšnieks – tēvs Serafims. (Foto: Gruzijas prezidenta kanceleja)

Kandas klostera priekšnieks, tēvs Serafims saka: “Šodien vienīgais garants, lai saglabātos aramiešu valoda, ir mūsu baznīca. Tā vēlējies Dievs, jo savas valsts mums nav. Mūsu dzimtene ir Gruzija”.

Ikgadu Kandas ciemu apmeklē tūkstošiem svētceļnieku no visas pasaules. Pēdējos gados te uzceltas divas jaunas baznīcas, kurās notiek dievkalpojumi asīriešu valodā: vispirms mazākā 1997. gadā, bet pēc sešiem gadiem jau lielāka. Dievkalpojumi aramiešu valodā tur notiek ar Gruzijas patriarha, katolikosa Elija II svētību, kurš arī nu atbildīgs par to, lai dievvārdi Jēzus Kristus valodā nepazustu no zemes virsas.

Gruzijas TV par asīriešu kopienu:

Jauns.lv sveic visus pareizticīgos Kristus piedzimšanas svētkos – Ziemassvētkos!