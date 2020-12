Ar zilām apakšbiksēm rokās pie FDD ēkas aiztur Latvijā dzīvojošo režisoru Manski

Apakšbikses Manska rokās nav nejauša izvēle - tieši tās, visticamāk, ar "Novičok" tipa nervu aģentu saindēja operācijas īstenotāji. Visai nepārprotami to apliecināja arī viens no operācijas dalībniekiem Konstantīns Kudrjavcevs, kurš uzķērās uz Navaļnija viltus zvanu un ļāva noprast, ka inde tika uzklāta tieši uz šī apģērba gabala.

Pie protestējuša režisora FDD galvenās ēkas pakājē piesteidza policisti, kuri pēc īsas sarunas ar Manski nolēma vest viņu "aprunāties" uz iecirkni.

Zīmīgi, ka Kremlis jaunās Navaļnija apsūdzības tā virzienā komentēja sev visai raksturīgā manierē, norādot, ka politiķis ir psihiski nevesels.

Navaļnijs nomet jaunu "atombumbu"

Pirmdienas vakarā, dažas dienas pēc Krievijas prezidenta Vladimira Putina ikgadējās preses konferences, Kremļa opozicionārs Aleksejs Navaļnijs nometa jaunu "atombumbu" - sarunu ar vienu no darbiniekiem, kurš bija iesaistīts Navaļnija indēšanā. Kā tas nākas, ka slepenas un nopietnas operācijas dalībnieks tik viegli uzķērās?

BBC Krievu nodaļa vēstī - viena no galvenajām intrigām ap Navaļnija indēšanu, kas notika 20. augustā, bija jautājums par to, kur "Novičok" tipa viela tika novietota. Navaļnija līdzgaitnieki īsi pēc notikušā no viņa viesnīcas numuriņa Tomskā iznesa mantas un citus priekšmetus, kuriem viņš būtu varējis pieskarties. To visu viņi nodeva vācu mediķiem, kuri bija ieradušies, lai uzraudzītu Navaļnija ārstēšanu un galu galā aizvestu viņu uz "Charite" klīniku Berlīnē. Uz šiem priekšmetiem ārvalstu speciālisti arī atrada nervu aģenta pēdas.

Sarunā ar vienu no dalībniekiem Federālā Drošības dienesta (FDD) darbinieku Konstantīnu Kudrjavcevu Navaļnijs vairākkārt vaicā, uz kura apģērba gabala tieši bija novietota inde, un no atbildes varēja secināt, ka runa ir par apakšbiksēm.

Vēl septembrī šādu versiju bija izvirzījis viens no "Novičok" radītājiem Vladimirs Ugļevs, sakot, ka inde varētu būt novietota uz upura apakšveļas, un viņš, velkot sev to virsū, sasmērēja rokas, bet vēlāk indi iesmērēja acs gļotādā un degunā.