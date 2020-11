Teroristi atkal mēģina iebiedēt Eiropu

Tikai nedēļas laikā Rietumeiropā pieredzēti trīs terora akti, un nevar zināt, ko nesīs nākamā diena.

Vīnē 2. novembra vakarā uzbrucējs nošāva divus vīriešus un divas sievietes, bet 22 cilvēkus ievainoja. Terorists atklāja uguni Austrijas galvaspilsētas centrā, tostarp pie galvenās sinagogas, līdz deviņas minūtes pēc tam viņu nošāva policija.

Mēģinājis doties uz Sīriju

Tas bijis 20 gadu vecs Austrijas un Ziemeļmaķedonijas dubultpilsonis, kuram pērn aprīlī piespriests viena gada un desmit mēnešu cietumsods, jo viņš mēģinājis doties uz Sīriju, lai pievienotos Islāma valstij. Decembrī viņš atbrīvots no ieslodzījuma pirms termiņa.

Apšaude sākās dažas stundas pirms karantīnas atjaunošanas Austrijā, bāri un restorāni bija pilni ar cilvēkiem, kas izbaudīja pēdējo relatīvas brīvības vakaru.

Nošautais terorists nav imigrants, bet gan dzimis un uzaudzis Vīnē. Viņa vecāki nebija aktīvi musulmaņi, bet dēls bija zināms drošības dienestiem. Džihādisti paziņojuši, ka uzbrukums nejaušiem garāmgājējiem ir atmaksa par Austrijas dalību ASV vadītajā koalīcijā cīņā pret Islāma valsti.

Trīs upuri katoļu dievnamā

Francijas dienvidos, Nicā, 29. oktobrī ar nažiem bruņots radikālā islāma fanātiķis noslepkavoja trīs cilvēkus Dievmātes bazilikā.

Bojā gājušais Vinsents Lokess (55) liktenīgajā dienā pats atvēra baznīcas durvis slepkavam. Lokess raksturots kā godīgs, dievbijīgs katolis, kurš baznīcā strādājis pēdējos desmit gadus, viņš sagatavojis sakramentus un altāri misei, bijis atbildīgs par apmeklētāju uzņemšanu. Visa draudze viņu mīlējusi laipnās dabas dēļ.

Otrs upuris ir trīs bērnu māte Simona Bareto Silva (44) no Brazīlijas, kura pēdējos 30 gadus dzīvoja Francijā un strādāja par slimnieku kopēju. No visiem upuriem viņai izdevās izdzīvot visilgāk, sieviete paspēja aizrāpot līdz restorānam netālu no baznīcas, taču viņa nomira mediķu rokās ar vārdiem: “Pasakiet maniem bērniem, ka es viņus mīlu.” Trešā noslepkavotā ir apmēram 60 gadus veca sieviete, kurai teju pilnībā nogriezta galva.

Sašauts ar 14 lodēm

Slepkava ir 21 gadu vecs tunisietis Brahims Isaui, kurš Nicā ieradās ar vilcienu. Upuri bazilikā izraudzīti pilnīgi nejauši – tikai tāpēc, ka viņi tur atradušies.

Policisti neveiksmīgi mēģināja teroristu neitralizēt ar elektrošoka pistoli, bet tad atklāja uguni, sašaujot viņu ar 14 lodēm. Tomēr slepkava ir dzīvs un nogādāts slimnīcā, pie viņa atrasts Korāns, divi mobilie telefoni un trīs naži. Atklājies, ka terorists ir inficējies ar Covid-19, kas tagad kavē izmeklēšanas gaitu.

Saistītās ziņas Bet kāpēc īsti nedrīkst zīmēt pravieti Muhamedu? Vīnes šāvējs, 20 gadus vecs jaunietis, pamanījās apmuļķot sistēmu Saistībā ar Vīnes teroraktu Vācijas policija veikusi vairākas kratīšanas

Isaui Eiropā ieradies nelegāli 20. septembrī – vispirms no Tunisijas Itālijas Lampedūzas salā, bet pēc tam nokļuva Francijā. Viņa ģimene stāsta, ka neko par plānoto nav zinājusi, māte izplūdusi asarās, nespējot noticēt, ka dēls noslepkavojis cilvēkus. Isaui bijis zināms Tunisijas policijai par apsūdzībām vardarbībā un narkotiku tirdzniecībā.

Atriebjas par karikatūrām

Lionā 31. oktobrī sašauts vēderā Grieķijas pareizticīgo baznīcas garīdznieks, Grieķijas pilsonis. Uzbrukums noticis brīdī, kad viņš slēdzis ciet baznīcas durvis, noziedznieks bijis bruņots ar medību šauteni un aizbēdzis.

Francijā pastiprināta dievkalpojumu, kapsētu un skolu militāra apsardze, izvērsta pretterorisma operācija Sentinelle, piesaistot ap 7000 karavīru.

Oktobra vidū 18 gadus vecs čečenu ekstrēmists nogrieza galvu franču skolotājam, kurš stundā par runas brīvību bija skolēniem rādījis islāma pravieša Muhameda karikatūras, pirms tam brīdinot islāmticīgos skolēnus un rosinot iziet ārā. Policija slepkavu nošāva.

Viens islāmista uzbrukums nesen noticis arī Krievijā – Tatarstānā 16 gadus vecs jaunietis, piesaukdams Allāhu, mēģināja ar Molotova kokteili aizdedzināt policijas iecirkni un sadūra policistu, līdz viņu nošāva. Izmeklētāji uzskata, ka uzbrukumu, iespējams, izprovocējušas Francijā publicētās karikatūras.