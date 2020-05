Lietuvas valdība atļauj atsākt regulāru gaisa satiksmi ar Norvēģiju

Tas ir ceturtais virziens, kurā pēdējo divu nedēļu laikā dota atļauja atsākt gaisa satiksmi. Iepriekš tāds lēmums tika pieņemts attiecībā uz Frankfurti, Rīgu un Tallinu.

Kā valdības sēdē pastāstījis ārlietu ministrs Lins Linkevičs, lidojumi no Viļņas uz Norvēģijas galvaspilsētu Oslo tiks atsākti no 25.maija. Atļauts lidot arī no Olesunnas un Bergenas uz Kauņu, un pieteikumi saņemti no divām lidsabiedrībām - "airBaltic" un "Wizz Air".

Viņš piebildis, ka par iespēja atsākt satiksmi šajos maršrutos apspriesta arī ar Latvijas un Igaunijas ministriem.

Premjerministrs Sauļus Skvernelis otrdien izteicās, ka tuvākajā laikā vajadzētu atsākties lidsabiedrības LOT lidojumiem uz Varšavu.

Jaunā koronavīrusa pandēmijas ierobežošanas pasākumu dēļ pasažieru aviosatiksme no Lietuvas tika pārtraukta 4.aprīlī.

Līdz šim atsākti reisi no Viļņas uz Frankfurti, ko nodrošina Vācijas aviokompānija "Lufthansa", un uz Rīgu, kur lido Latvijas lidsabiedrība "airBaltic", kas no nākamās nedēļas varētu sākt lidojumus arī no Viļņas uz Tallinu.

Lietuvā ir trīs starptautiskās lidostas - Viļņā, Kauņā un Palangā.