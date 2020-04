Jaunzēlandei Covid-19 izdevies savaldīt jau februārī pieņemta lēmuma dēļ, uzskata bijusī premjere

Iemesls, kāpēc Jaunzēlandei izdevies izvairīties no dramatiska Covid-19 izplatības kāpuma, ir meklējams pandēmijas sākumposmā. Jaunzēlande ļoti ātri aizliegusi valstī iebraukt ceļotājiem no Ķīnas un vēlāk arī no Irānas, kur strauji sācies slimības uzliesmojums.

Pagaidām gandrīz 5 miljonu iedzīvotāju lielajā Okeānijas valstī reģistrēti 1 479 Covid-19 gadījumi. Ar infekciju miruši 19 pacienti.

"Man šķiet, ka Pasaules veselības organizācija neatbalsta ceļošanas aizliegumus," saka Klārka. "Tam ir diezgan daudz sakara ar drūmo ģeopolitisko jomu, kurā tā darbojas. Turklāt organizācija, iespējams, baidās, ka, ja tā atbalstītu aizliegumus, daudzas valstis vairs negribētu sadarboties ar to."

Jaunzēlandes bijusī premjerministre Helēna Klārka (Foto: AFP/Scanpix)

"Es nekautrējos sacīt, ka Jaunzēlandes lēmums pašā februāra sākumā aizliegt ceļojumus no Ķīnas un vēlāk no Irānas nostrādāja. Pēc tam martā valsts pārgāja uz aizvien stingrāku kontroli, ļaujot valstī ieceļot tikai pilsoņiem - mums tas izdevās," saka bijusī premjere. "Man šķiet, ka jaunzēlandieši vēl kādu laiku nevēlēsies redzēt vienkāršus ieceļotājus."

Klārka bijusi Jaunzēlandes premjerministre no 1999. līdz 2008. gadam. Vēlāk viņa 8 gadus vadījusi ANO Attīstības programmu.

Pēdējās dienas Jaunzēlandē jaunatklāto Covid-19 pacientu skaits saskaitāms uz roku pirkstiem. Pirmdien valstī atklāts tikai viens jauns slimnieks. "Jaunzēlandē vairs nenotiek plaša, neizsekojama [jaunā koronavīrusa] pārnešana sabiedrībā. Mēs esam uzvarējuši šajā cīņā," pavēstīja pašreizējā premjerministre Džasinda Ārderna.

Pēc gandrīz piecu nedēļu ilgiem maksimālā ceturtā līmeņa ierobežojumiem pirmdien notika pāreja uz trešā līmeņa ierobežojumiem.

Ja līdz šim darbojās tikai uzņēmumi un veikali, kas nodrošina pamata pakalpojumus, no pirmdienas darbu atļauts atsākt vēl dažu veidu uzņēmumiem, restorāniem, kas piedāvā ēdienu līdzņemšanai, un durvis atkal vērs skolas.

Taču Ārderna uzsvēra, ka nav iespējams pateikt, kad jaunā koronavīrusa izplatīšanās beigsies pavisam un būs iespējams atgriezties pie ierastās dzīves.