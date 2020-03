Cilvēki Tokijā bauda ziedošos ķiršu kokus (Foto: EPA/Scanpix)

Kādēļ Japānai koronavīruss iet secen?

Lai gan viena no pirmajām valstīm, uz kurieni no Ķīnas aizceļoja jaunais koronavīruss, bija Japāna, pēc diviem mēnešiem šī zeme joprojām ir to valstu vidū, kas no Covid-19 pandēmijas ir cietušas vismazāk. Iemesli šai noturībai tiek minēti visdažādākie, tomēr neviens no tiem epidemiologus līdz galam neapmierina, raksta lsm.lv.