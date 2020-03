Igauņu žurnāliste atklāj savas sajūtas pēc inficēšanās ar Covid-19: “Griķi diemžēl nav iepirkti”

“Esmu jauns un veselīgs cilvēks. Man bija nelielas iesnas un neliela temperatūra (37,3 grādi), par kuru ģimenes ārsts teica man neuztraukties. Jutos kā jau ikgadu martā, līdz laboratorijas analīzes apstiprināja manu saslimšanu ar Covid-19 vīrusu.

Biju inficējusies, bet par to neko nezināju un gāju uz darbu, jo jutos labi un nebija nekāda iemesla palikt mājās. Trešdienas vakarā uzzināju, ka esmu saķērusi koronavīrusu, manas rokas sāka trīcēt no uztraukuma. Noskaidrojās, ka esmu bijusi vienā telpā ar cilvēku, kurš bija inficējies ar koronavīrusu.

Pirms nedēļas biju izlasījusi kāda irāņa stāstu, kurš bija inficējies ar Covid-19. Viņš arī pirms šīs vēsts uzzināšanas jutās tikai mazliet nevesels – nedaudz bija iekaisis kakls. Arī es vakaros jutos nogurusi, bet man nebija svarīgākā koronavīrusa simptoma – klepus un elpošanas grūtības,” savu stāstu iesāk Kristele.

“Kad zvanīja no sveša numura, sapratu – esmu inficēta”

Kad žurnāliste un viņas kolēģi uzzinājuši, ka bijuši kontaktā ar inficētu personu, visi darbu turpinājuši no mājām. Viņa norāda, ka redakcija saņēmusi ziņu no Igaunijas Veselības pārvaldes, ka žurnālistiem kontakts ar inficēto personu neesot bijis ciešs un tādēļ viņi var atgriezties redakcijā. Visi “Äripäev” žurnālisti 5. martā piedalījās Igaunijas biznesa žurnālistu ballītē, kurā laikraksta izdevējs “Bonnier Group”, kas starp citu dibinājis arī mūsu “Dienas Biznesu”, pasniedza prēmijas par labākajām gada publikācijām.

“Bet es nevarēju nomierināties, jo biju pavadījusi vairākas stundas vienā telpā ar inficētu personu," satraucās žurnāliste un nolēma veikt koronavīrusa testu. Noslodzes dēļ medicīniskā palīdzība paziņojumus par testa rezultātiem ziņo tikai tiem, kuriem tests ir pozitīvs, un žurnāliste tālrunī ieraugot, ka viņai zvana no sveša numura, uzreiz sapratusi, ka ir inficēta.

“Mans nodoms bija kādu laiku katram gadījumam palikt mājās, bet mana māte, kura ir ārste un es viņu Sieviešu dienā apskāvu, sāka uztraukties un mudināja veikt koronavīrusu testu, zinot, ka es bija vienā telpā ar inficēto. Viņa arī tā dēļ negāja uz darbu, jo nebija pārliecināta, ka es neesmu inficēta. Izsaucu ātro palīdzību un mani iekļāva testa veikšanas gaidīšanas rindā,” stāsta Kristela un turpina:

“Griķus nebiju iepirkusi”

“Sestdienas rītā lasīju ziņas, ka no piektdien paņemtajām analīzēm 68 bija pozitīvas. Tad arī sāku nopietni domāt – vai es esmu starp šiem 68, kaut gan jutos diezgan vesela, bet nelielais drudzis nebija pārgājis, kaut ko biju sajutusi plaušās, bet uzskatīju, ka tas nav nekas nopietns.

Līdz šim domāju, ka mani šī situācija neskar, par to neuztraucos. Nebiju ceļojusi, runājusi ar klepojošiem cilvēkiem, neiepirku griķus. Uzskatīju, ka vīruss ietekmē tikai vecākā gadagājuma cilvēkus un ļaudis ar vājāku imūnsistēmu. Es taču tāda nebiju.

Bet nu esmu inficēta. Nevaru arī vairs nopirkt pārtiku un iet uz veikalu, esmu mājas karantīnā. Pārtikas kurjeri liek gaidīt piecu dienu garā rindā. Par laimi, man daudz palīdzējuši radinieki, kuri uz kāpnēm pie mana dzīvokļa durvīm noliek pārtikas iepirkumus.

Tomēr patiesībā es pilnīgi nezinu, kur un no kurienes esmu inficējusies. Tātad, daudzi no mums to var turpināt, pat to nezinot”.

* * *

Tallinas laikraksts “Postimmes” raksta, ka līdz otrdienas rītam Igaunijā bija veikti koronavīrusa testi 1625 cilvēkiem, no kuriem 225 konstatēja inficēšanos ar Covid-19. Pārsvarā inficējušie vidēja gadagājuma cilvēki un viņiem slimība izpaužas vieglā formā, bērnu un senioru starp saslimušajiem ir maz.