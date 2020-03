Kļuvis zināms, cik ilgā laika posmā parādās pirmie koronavīrusa simptomi

Vīruss, kurš ieguva nosaukumu "CoVID-2019" turpina pārņemt aizvien jaunas teritorijas. Latvijā inficēto skaits pieaudzis līdz astoņiem cilvēkiem. Pasaules Veselības organizācija (PVO) brīdina, ka vīruss izplatās tādos tempos, ka pandēmijas draudi ir ļoti reāli.

Zinātnieki aktīvi pēta "mazo pasaules ienaidnieku" un cenšas atrast vakcīnu, kas spētu pasargāt un glābt cilvēku dzīvības.



Saskaņā ar jauno pētījumu, ko veikuši Džona Hopkinsa universitātes speciālisti, vīrusa vidējais inkubācijas periods ir nedaudz ilgāks par piecām dienām (5,1 diena). Zinātnieki nonāca pie šāda secinājuma analizējot 181 slimības gadījumu, vēsta "Annals of Internal Medicine". Šajā laika periodā inficētajai personai var būt trīs simptomi - klepus vai iekaisis kakls, augsta temperatūra un apgrūtināta elpošana, vēsta "The Sun".



11,5 dienu laikā slimība izpaužas jau 97,5 % cilvēku. 2,5% gadījumos pirmos simptomus var noteikt 2,2 dienu laikā pēc inficēšanās. Tomēr ne visiem vīrusa nēsātājiem parādās saslimšanas pazīmes, bet, neskatoties uz to, viņi to var nodot citiem.