Bailes no 5G vērojamas arī citās valstīs. ASV pilsoņu satraukumu uzodis tur bāzētais, par Kremļa propagandas roku atzītais TV kanāls Russia Today (RT), kas amerikāņiem klāsta, ka no G5 varētu mirt bērni.

Ko sola 5G

RT, kas ASV reģistrēts kā RT America, pirmo trauksmes ziņu par 5G tuvošanos translēja jau pērn, taču šogad TV kanāls jauno tehnoloģiju dramatizēšanai pievērsies pavisam pamatīgi, ziņo The New York Times.

5G ir piektās paaudzes (fifth generation) sakaru tehnoloģija, kas atšķiras no priekštečiem (0G – 4G) ar daudz plašākām iespējām ātrāk un kvalitatīvāk pārraidīt dažāda informāciju.

Šī inovācija vistiešākajā veidā ietekmēs visu veidu moderno bezvadu tehnoloģiju lietotājus, gan veicinot, tostarp pašbraucošo auto, ražošanas un medicīnas attīstību, gan piedāvājot vēl ātrāku smieklīgo kaķu video ielādi telefonos. Filmas lejuplāde ilgs piecas sekundes.

Tie, kuri lūdz nesatraukties un skaidro, ka 5G neapstaros cilvēkus līdz nāvei, citē leģitīmus un uzticamus avotus, kamēr pretinieki, kuri sludina apokalipsi, atsaucas uz plaši apšaubītiem pētījumiem un pašpasludinātiem speciālistiem. Ar turpmāk minētajiem regulāros tendenciozos sižetos draudzējas arī Kremļa medijs.

Biedējošā radiācija

Savā pamatā RT vēstījums ir īss un kodolīgs – 5G varētu būt nāvējošs. Medijs, kuru 2016. gadā ASV drošības dienesti identificēja kā centrālo spēlētāju prezidenta vēlēšanu ietekmēšanā, ziņo par 5G saistību ar smadzeņu vēzi, neauglību, autismu, smagām sirds kaitēm un Alcheimera slimību – apgalvojumi, kuriem trūkst jebkādu zinātnisku pierādījumu.

RT skatījums uz 5G ļoti efektīvi atbalsojas arī citviet – gan neskaitāmos emuāros, gan ziņu vietnēs, kuras nesteidzas pārlieku rūpīgi pārbaudīt informācijas pirmavotu un iespējamos nolūkus, raksta The New York Times.

RT uzbrukums 5G tehnoloģijām sākās ar pērn translētu sižetu, kas saucās Bezvadu vēzis. Tajā kā galvenais eksperts runāja Dr. Deivids O. Kārpenters – pasaulē labi pazīstams 5G oponents. Viņš savu grādu tiešām ieguvis Hārvardā 1964. gadā, taču gadu desmitiem biedējis par vēža riskiem, kurus rada augstsprieguma līnijas, kaut daudzos pētījumos nav rasti ne mazākie apstiprinājumi šiem apgalvojumiem.

“5G ieviešana ir biedējoša. Nevienam nebūs pa spēkam izvairīties no radiācijas,” RT apgalvojis zinātnieks. Te jāpiebilst, ka 5G signāla dēvēšana par radiāciju, šķiet, ir daļa no iebiedēšanas kampaņas ar domu radīt asociācijas ar pastaigu gar Černobiļas reaktoru.

Angliski radiation vienkārši nozīmē starojums, proti, apzīmējot gan redzamo Saules gaismu, gan ultravioletos starus, gan elektromagnētiskos viļņus un arī patiešām bīstamos gamma starus.

Savdabīgs eksperts

Šā gada sākumā RT laida klajā sižetu, kurā 5G ieviešana jau bija pielīdzināta noziegumam. Tajā kā eksperts pieaicināts kāds Arturs Firstenbergs, kurš reiz iesūdzēja tiesā kaimiņus, apgalvojot, ka viņu izmantotās bezvadu ierīces radījušas viņam veselības problēmas. Lieki piebilst, ka pēc piecus gadus ilgas un neatlaidīgas tiesāšanās viņa prasība netika apmierināta.

Martā RT pievērsās vecākiem, kādā sižetā uzdodot jautājumu: “Vai 5G paaugstinās vēža saslimšanas riskus mūsu bērniem?”

Jau pieminētā Kārpentera apgalvojumi zinātniskajās aprindās izsenis ir plaši kritizēti. Saskaņā ar Oksfordas universitātes onkoloģijas pētnieku Deividu Robertu Graimsu un viņa kolēģi Dorotiju V. M. Bišopu Kārpentera skatījums ir zinātniski diskreditēts.

Tikmēr pats Kārpenters The New York Times stāstījis, ka nav bijis informēts par viņa apgalvojumu iepīšanu RT sižetos, un teicis, ka “savus uzskatus pauž ikvienam, ar ko uzsākta saruna”.

Gadu gaitā ir veikts daudz pētījumu, kuros skrupulozi vērtēts, kā bezvadu tehnoloģijas ietekmē cilvēka organismu. Līdz šim teju visi iegūtie dati noveduši pie secinājumiem, kas ir pilnīgi pretēji trauksmes cēlāju uzburtajai vīzijai. Šādu nostāju ieņem arī Pasaules Veselības organizācija.

Ekonomiskā kara fronte

Zīmīgi, kamēr RT amerikāņiem cītīgi vēsta, cik potenciāli bīstams ir 5G, Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir uzdevis maksimāli ātri ieviest jauno standartu, nodēvējot to par “došanos pretim nākotnei”. Rodas jautājums – kādēļ Kremļa medijs tik sparīgi oponē 5G ieviešanai ASV?

Pēc ASV drošības dienestu ekspertu domām, iemesls nav vēlme sargāt amerikāņu veselību, bet gan Kremļa vēlme ar visām iespējamajām metodēm bremzēt sāncenšu progresu ekonomisku iemeslu dēļ.

Kā The New York Times apliecina viltus ziņas pētošās ASV organizācijas New Knowledge pārstāvis Raiens Fokss, Krievijas iespējas ātri izvērst kvalitatīvu 5G tīklu ir mazākas nekā ASV.

Kā 5G ievieš Latvijā?

Latvijā par 5G ēras uzsākšanu paziņojuši visi mobilo sakaru operatori. Tele2 klienti 5G pagaidām var izmēģināt Mūkusalas Biznesa centra teritorijā, ja ir pieejams 5G atbalstošs telefons un par vēlmi pārbaudīt inovāciju ir informēts Tele2.

“Šobrīd varam droši teikt, ka 5G ēra Latvijā ir sākusies, taču vienlaikus ir jāatzīmē, ka 4G vēl ilgus gadus būs mobilā interneta darba zirgs, jo 5G attīstība notiks pakāpeniski. Kas attiecas uz 5G ietekmi uz cilvēka veselību, tad šeit vajadzētu rūpīgi izsvērt pieejamo informāciju. Pirmkārt, visas iekārtas, ko izmantojam ir sertificētas un atbilst visiem drošības standartiem. Otrkārt, visas mūsu bāzes stacijas, pirms tās ir pieejamas klientiem, pārbauda un apstiprina Veselības inspekcija, un tas attieksies arī uz jaunajām 5G stacijām,” saka Tele2 valdes priekšsēdētājs Valdis Vancovičs.

Arī Veselības inspekcijas atzinumā lasāms, ka “tīkla radītais elektromagnētiskais starojums pēc būtības neatšķiras no cita veida starojuma, ar ko jau šobrīd vidē saskaramies”.

Iecienīts viltus ziņu temats

“Diemžēl 5G ir kļuvis par vienu no populārākajiem viltus ziņu tematiem. Un, ņemot vērā 5G nozīmi valstu savstarpējā konkurences cīņā, ir atsevišķi spēlētāji, kas grib kavēt 5G attīstību citās valstīs un ņem talkā propagandas un melu tehnoloģijas,” atzīst LMT preses sekretāre Elīna Lidere.

“Mobilo sakaru radītais elektromagnētiskais lauks ir plaši pētīts un analizēts, secinot, ka tā ietekme ir vēl mazāka nekā, piemēram, radio,” viņa piebilst, norādot, ka 5G nesīs daudzas veselības inovācijas. Piemēram, 5G nodrošinās pacientu veselības stāvokļa attālinātu monitoringu, ar tā atbalstu varēs sniegt attālinātas ekspertu konsultācijas un pat operācijas.

LMT 5G ieviešanā sadarbojas ar pasaulē pazīstamo bezvadu iekārtu un rūteru ražošanas uzņēmumu no Latvijas MikroTik. Jūlijā LMT palaida Latvijā pirmo 5G interneta tīklu Liepājā. “Šobrīd LMT ir jau vairāk nekā 180 darbam 5G sagatavotas Nokia bāzes stacijas,” atklāj Lidere. Pirmie 5G telefoni varētu parādīties tirgū jau tagad.

„Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem”. “Par "Modernie meli" saturu atbild SIA "Izdevniecība "Rīgas Viļņi""