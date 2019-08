VIDEO: sieviete Floridā ar emocionālu vēstījumu izglābj dzīvību vīrietim, kurš gribējis nolekt no tilta

Kalifornijas Orindžas apgabala šerifa birojs informē, ka likumsargi saņēmuši vairākus zvanus par kādu vīrieti, kas sēdējis uz tilta malas. No malas izskatījies, ka viņš vēlas no tā nolekt. Simtiem cilvēku braukuši garām, taču pie vīrieša apstājusies Kristīna Setani.

“Es apstājos tāpēc, ka esmu bijusi viņa vietā. Es zinu, kā ir stāvēt pie tās malas un domāt, ka tā ir tava vienīgā iespēja. Viņam vajadzēja kādu, kas parāda, ka viņam rūp un apstājas. Kādu, kas pasaka viņam, ka tas nav jādara,” Kristīna pēc notikušā stāstīja šerifa birojam.

Sieviete līdzās vīrietim palikusi līdz brīdim, kad ieradās likumsargi.

“Bija mirklis, kad viņš it kā paliecās tuvāk un arī es nedaudz paliecos līdzi, liekot viņam noprast - "ja tu, tad es arī”,” stāsta sieviete.

Lai mierinātu viņu, Kristīna vairākkārt atkārtojusi grupas “Linkin Park” dziesmas vārdus: “Kuram rūp, ja vēl kāda gaisma izdziest? Man rūp.” ("Who cares if one more light goes out? Well, I do.")

Kristīna vēlāk atklāja, ka, visticamāk, šie vārdi, kurus dziedājis "Linkin Park" solists Česters Beningtons, kas 2017. gadā savās mājās izdarīja pašnāvību, vīrietim patiešām kaut ko nozīmēja, jo viņš esot sācis raudāt.

Kad notikuma vietā ieradās likumsargi, viņiem izdevās vīrieti no tilta malas dabūt nost. Viņš pēcāk pastāstīja, ka savas dzīves laikā pieņēmis vairākus sliktus lēmumus un pievīlis savu ģimeni. Viņam licies, ka vienīgais veids, kā tikt ar visu galā, ir padarīt galu savai dzīvei.

Pēc notikušā vīrietis nogādāts garīgās veselības aprūpes iestādē, savukārt Kalifornijas Orindžas apgabala šerifa birojs dalījies ar emocionālu videoklipu par notikušo.