Tas atklāts BBC žurnālistu izmeklēšanā. Krievi ieradušies ar lemuriem slavenajā Indijas okeāna salā pie Āfrikas austrumkrasta pērn martā, daļai uzdodoties par tūristiem, daļai – par vēlēšanu novērotājiem.

Sponsorē pastardienas sludinātāju

Tobrīd līdz vēlēšanām bija atlikuši astoņi mēneši. Lielākā daļa atbrauca no Sanktpēterburgas un apmetās necilā viesnīcā galvaspilsētā Antananarivu. No 36 kandidātiem Kremļa emisāri izvēlējušies vismaz sešus. Īpašu uzmanību piesaistījis Andrē Majols, sludinātājs, "Pastardienas baznīcas" dibinātājs ar pusotru miljonu piekritēju. Majols klāsta, ka neesot zinājis, ko pārstāv krievi, bet sapratis, ka viņi piedāvā atbalstu, un “dāvinātam zirgam zobos neskatās”. Krievi sludinātājam, pēc viņa vārdiem, skaidrā naudā izsnieguši 5000 eiro, iemaksājuši 12 000 eiro lielo vēlēšanu nodevu un seguši aģitācijas reklāmu televīzijā. Madagaskarā likums neierobežo ne izdevumus vēlēšanu kampaņai, ne ziedojumus no ārvalstīm.

Kopīga noruna

"Pastardienas baznīca" iedevusi BBC video un foto ar Krievijas tūristiem – Andreju, Romānu un Vladimiru. Britu žurnālisti noskaidrojuši, ka tie ir Andrejs Kramars ar “plašiem sakariem dzimtenes politiskajās aprindās”, uzņēmējs Romāns Pozdņakovs un dimantu tirgonis Vladimirs Bojariševs.

Majols zina teikt, ka krievi likuši uz astoņiem vai deviņiem kandidātiem un bijusi noruna, ka viņi visi atbalstīs to, kurš beigās uzvarēs. “Es domāju, ka uzvarēšu, tāpēc parakstīju kontraktu,” atzīst sludinātājs.

Atteikušies no sociālisma

Bijušajam premjeram Žanam Omeram Beriziki piedāvāts daudz vairāk – pēc paša vārdiem, teju divi miljoni dolāru. Krievi interesējušies, vai viņš spētu mainīt Madagaskaras rietumniecisko orientāciju, kas ilgst kopš 1993. gada, kad valsts pielika punktu kopš 1975. gada ne bez asinīm ilgušajai sociālisma celtniecībai. Krievijas organizācijas arī sarīkoja ekonomisko forumu, kur varēja uzstāties kandidāti, taču priekšroka bija dota Kremļa zirdziņiem. Krievijas pārstāji redzēti pseidodemonstrācijās pie Francijas vēstniecības – Madagaskara kādreiz bija tās kolonija.

Uzvarētājs atsakās atbildēt

Pagājušā gada beigās vēlēšanās ar 55% balsu uzvarēja bijušais pagaidu prezidents Andrī Radžuelina. Tuvākais sāncensis ar 44% bija eksprezidents Marks Ravalomanana. Radžuelina atteicies atbildēt uz BBC jautājumiem, vai saņēmis Maskavas atbalstu. BBC pieļauj, ka emisāru darbu uzraudzījis par "Putina pavāru" dēvētais uzņēmējs Jevgeņijs Prigožins. Ir versija, ka Āfrikā darbojas 100 līdz 200 Krievijas polittehnologu, kuri vienlaikus lobē komerciālās intereses.

Skaits katrā valstī atšķiras atkarībā no situācijas, reizēm ne vairāk par diviem vai trim, darbība var ilgt no pusgada līdz gadam. Prigožins izrādot interesi arī par maijā Dienvidāfrikā gaidāmajām vēlēšanām. Politologs Valentīns Bianki par darbu Āfrikā ir saņēmis Draudzības ordeni.