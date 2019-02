Nedēļas nogalē Tramps draudēja, ka 800 ārvalstu karotāji, kas šobrīd atrodas Sīrijā cietumos kurdu kontrolētajās teritorijās, tiks atbrīvoti, ja Eiropas valstis, no kurām viņi ieradušies Tuvajos Austrumos, nevienosies par repatriāciju.

Vairāki apcietinātie ārvalstu karotāji, kā arī viņu laulātās draudzenes apliecinājuši, ka vairs nepiekrīt džihādistu ideoloģijai un labprāt atgrieztos izcelsmes valstīs kopā ar bērniem.

Kad šie bērni atgriezīsies no Sīrijas, viņu identitāte uz mūžu būs saistīta ar viņu laiku kopā ar "Islāma valsti". (Foto: AFP/Scanpix)

"Galvenā problēma ir tā, ka Zviedrijā nav spēkā atbilstoši likumi, un tāpēc mēs viņus [šeit pagaidām] nevarēsim tiesāt," intervijā tīmekļa medijam "The Local" sacīja Ranstorps.

Draudus Zviedrijai rada ne tikai paši džihādisti, bet arī viņu partneres un bērni, brīdināja eksperts.

"Sievietes nav nevainīgi upuri, un tur ir arī lielā "Islāma valsts" bērnu grupa. Daži no šiem bērniem tika uz turieni aizvesti, bet daudzi tur ir dzimuši," skaidroja Ranstorps.

"No astoņu deviņu gadu vecuma viņi ir sūtīti uz ideoloģiskās apstrādes nometnēm, kur viņi apguvuši tuvcīņas tehniku un to, kā rīkoties ar ieročiem. Daži no viņiem iemācījušies, kā slepkavot."

"Kad šie bērni atgriezīsies, viņu identitāte uz mūžu būs saistīta ar viņu laiku kopā ar "Islāma valsti" un to, ka viņiem ir "Islāma valsts" tēvs vai "Islāma valsts" māte," viņš sacīja, norādot, ka Zviedrijas psihiatrijas sistēma "nav piemērota, lai ar to tiktu galā".

Saistītās ziņas Vācijas ārlietu ministrs atzīst, ka izpildīt Trampa prasību uzņemt islāmistu kaujiniekus ir "ārkārtīgi sarežģīti" Tramps lūdz Eiropai uzņemt vairāk nekā 800 "Islāma valsts" kaujiniekus Rinkēvičs: "Islāma valsts" kaujinieku izdošana Eiropas valstīm ir kompleksa problēma, kas nav risināma ar vienu tvītu

"Ja viņi paliek ar saviem vecākiem ekstrēmistiem, var rasties aizkavēti efekti tālākā nākotnē 15-20 gadus no šā brīža."

Zviedrijas iekšlietu ministrs Mīkaels Dambergs pirmdien ziņu aģentūrai TT sacīja, ka Zviedrijai nav plānu nekavējoties repatriēt Zviedrijas izcelsmes "Islāma valsts" dalībniekus.

"Islāma valsts" vēl nesen kontrolēja plašas teritorijas Sīrijā un Irākā, arī vairākas lielas pilsētas, kur centās ieviest viduslaiku sunnītu paražas, pasludināja tur "kalifātu" un pastrādāja neskaitāmas asinsstindzinošas zvērības.

Grupējums cenšas nostiprināties Lībijā un Afganistānā, kā arī uzņēmies atbildību par teroraktiem Eiropā.