Bitcoin cena krītas: Vai buļļu cikls ir beidzies 2025. gadā?
Bitcoin tirgus piedzīvo smagāko fāzi kopš 2023. gada. Institūcijas pārdod, pieprasījums krītas, un BTC var noslīdēt zem 80k. Vai buļļu cikls ir miris?
Bitcoin cenas prognoze: BTC sliktākajā fāzē kopš 2023. gada - vai buļļu cikls ir miris?
Saskaņā ar CryptoQuant datiem, Bitcoin tirgus apstākļi šobrīd izskatās daudz lācīgāki nekā jebkurā brīdī kopš šī buļļu cikla sākuma 2023. gada janvārī. Arī bailes un alkatības indekss to apliecina - tas tikko sasniedza “ekstrēmu baiļu” līmeni, kas ir sliktākais rādītājs kopš šī laika.
Atceries tās Bitcoin Treasury kompānijas, kas šī gada sākumā masveidā izpirka Bitcoin? Jā, viņas to vairs nedara. To tirgus kapitalizācija ir sabrukusi par 70 - 90%+ pēdējo mēnešu laikā.
Lūk, kur ir problēma: to tirgus vērtība tagad ir zemāka par Bitcoin krājuma vērtību. Tāpēc tās vairs nevar izlaist jaunus uzņēmuma akciju pārdošanas raundus, lai iegūtu naudu jauniem Bitcoin pirkumiem - matemātika vienkārši vairs nestrādā.
Pat Stratēģija (lielākais spēlētājs šajā sektorā) ir būtiski piebremzējusi Bitcoin pirkumus, jo to akcijas cena ir pietuvojusies faktiskajai to turētā Bitcoin vērtībai.
Vai pašreizējais buļļu tirgus varētu turpināties līdz 2026. gadam?
Vēsturiski Bitcoin ir darbojies četros gados atkārtojošos boom–bust ciklos: 2014 - 2017, 2018 - 2021. Ja šī tendence turpinātos, tad pašreizējam ciklam (2022 - 2025) būtu jābeidzas aptuveni tagad.
Agrāk investori domāja, ka tas ir cieši saistīts ar halvingu - notikumu, kurā ik pēc četriem gadiem tiek samazināta jauno Bitcoin emisija. Tas agrāk bija ļoti svarīgs, taču mūsdienās? Halvinga radītā piedāvājuma šoka loma ir kļuvusi niecīga, salīdzinot ar milzīgajiem Bitcoin apjomiem, kas jau cirkulē tirgū.
CryptoQuant ziņojums norāda: buļļu ciklus tagad rada nevis halvingi, bet gan jaunu pieprasījuma viļņu ienākšana tirgū. Un, godīgi sakot, mēs, iespējams, jau esam redzējuši šī cikla lielāko pieprasījuma vilni.
2024. gadā Trampa uzvara vēlēšanās bija milzīgs impulss, kas pacēla Bitcoin virs 100 000 ASV dolāriem pirmo reizi vēsturē. 2025. gadā Bitcoin Treasury kompāniju uznācieni pacēla cenu virs 120 000 ASV dolārus vasarā.
Bet tagad? Tie katalizatori ir izsmelti. Kas 2026. gadā varētu būt pietiekami liels, lai pieprasījumu atkal uzdzītu? Lielākie iespējamie notikumi vai nu ir maz ticami (piem., ASV valdības stratēģiskā Bitcoin rezerve), vai jau ir ierēķināti cenā (piem., papildu procentu likmju samazinājumi).
Bitcoin cenas prognoze: zem 80 000 ASV dolāriem pirms jauna ATH?
Bitcoin praktiski ir izdzēsis visus gada ieguvumus: šobrīd tikai +0.1% YTD. Un, lūk - decembra likmju samazinājuma iespējamība nokritās no 62% līdz 46%, lai gan darba tirgus rāda atdzišanas pazīmes.
Pēc Arkham datiem BlackRock tikko veikusi lielāko Bitcoin izpārdošanu visā IBIT pastāvēšanas laikā - 523 miljonu ASV dolāru vērtībā.
Ņemot vērā notiekošo, šķiet diezgan ticami, ka tuvākajā laikā Bitcoin turpinās krist. Analītiķi skatās uz 87 000 ASV dolārus kā galveno atbalsta līmeni, kur varētu notikt īss “atlēciens”, pirms cena iet vēl zemāk. Lāči kļūst skaļāki un izsaka drūmas prognozes - pat līdz 60 000 ASV dolāriem.
Taču vēsture rāda: Bitcoin visbiežāk apgriežas tieši tad, kad neviens to vairs negaida. Vienīgi - šoreiz kritums izskatās loģisks, ņemot vērā visu, kas notiek tirgū.
Bitcoin Hyper varētu tevi pasargāt no lāču tirgus
Kamēr Bitcoin slīd uz 80k vidusdaļu, bailes pieaug, un pat lielākie institucionālie investori piebremzē, lielākā daļa altkoinu strauji zaudē vērtību. Bet viens projekts Bitcoin ekosistēmā rīkojas pretēji tirgus tendencei - Bitcoin Hyper.
Bitcoin Hyper sevi pozicionē kā ātru Bitcoin Layer-2 risinājumu, kas būvēts uz Solana virtuālās mašīnas, piedāvājot:
- ātras transakcijas,
- zemus maksājumus,
- drošu norēķinu atgriežoties Bitcoin tīklā.
Tieši tas, ko tirgotāji meklē tirgus nenoteiktības laikā: ātrums + drošība.
Lai arī sentiments tirgū pasliktinājās, Bitcoin Hyper turpināja augt:
- presale jau savācis 28,1 miljonu ASV dolārus,
- staking atlīdzības - 41% APY,
- agrīnie “vaļi” klusi iepērkas,
- un pieauguma temps saglabājas.
Tā uzticamā tilta tehnoloģija ļauj lietotājiem mintot BTC 1:1 uz Layer-2, nodrošinot lētākus swapus, ātrākus norēķinus un DeFi piekļuvi, nezaudējot faktisko Bitcoin īpašumtiesību.
Kamēr lielie katalizatori izsīkst un cikls šķiet atdziestam, tirgotāji pārvirza līdzekļus uz ekosistēmas projektiem, kas spēj pārspēt tirgu arī volatilitātes apstākļos.
Secinājumi
Bitcoin tirgus pašlaik piedzīvo savu vājāko brīdi kopš 2023. gada, un investoru noskaņojums ir strauji pārgājis uz “ekstrēmām bailēm”. Institucionālie pircēji, kas iepriekš aktīvi veidoja jaunu pieprasījuma vilni, ir praktiski apstājušies, jo to tirgus kapitalizācija ir nokritusi zem turēto BTC vērtības, liedzot iespēju turpināt agresīvus pirkumus.
Vēsturiskais četru gadu cikla naratīvs vairs nespēj izskaidrot tirgus dinamiku - mūsdienās Bitcoin cenas kustība ir atkarīga no jauniem pieprasījuma katalizatoriem, taču šī cikla lielākie impulsi jau ir izsmelti. Ņemot vērā pieaugošo institucionālo pārdošanas spiedienu, makroekonomisko nenoteiktību un galveno katalizatoru izsīkšanu, tuvākajā laikā iespējams tālāks Bitcoin cenas kritums līdz 87 tūkstošiem ASV dolāriem un, sliktākajā gadījumā, pat zemāk.
Tomēr vēsture rāda, ka Bitcoin bieži vien atkopjas tieši visdziļākās panikas brīžos, un šī situācija nav izņēmums; tirgus joprojām var atrast atbalstu, īpaši projektos, kas spēj nodrošināt reālu vērtību un funkcionalitāti, piemēram, Bitcoin Hyper, kas demonstrē spēju izcelties arī sarežģītos tirgus apstākļos.