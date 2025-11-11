Bitcoin cenas prognoze - Nasdaq un Cboe uzsāk regulētu kripto tirdzniecību
BTC cena pie 106K dolāriem, eksperti prognozē kāpumu līdz 111K. Nasdaq un Cboe uzsāk regulētu kriptotirdzniecību, veicinot tirgus optimismu.
Bitcoin cenas prognoze: BTC mērķē uz 111 000 ASV dolāriem, jo Nasdaq, Cboe un ASV politikas maiņas veicina tirgus optimismu
Bitcoin konsolidējas ap 106 700 ASV dolāriem, kamēr tirgus optimismu veicina Nasdaq un Cboe ienākšana regulētajā kriptovalūtu tirdzniecībā, gaidāmā ASV valdības darba atsākšana un jauni institucionālie ieguldījumi.
Analītiķi saskata pieaugošu impulsu, kas varētu virzīt BTC uz 111 000 ASV dolāriem, pateicoties uzlabotai likviditātei, pozitīvai tehniskajai situācijai un mazinātai fiskālajai nenoteiktībai - tas viss signalizē par nākamo kriptovalūtu tirgus atveseļošanās fāzi.
Nasdaq un Cboe sāks regulētu spot un kredītpleca kriptovalūtu tirdzniecību jau nākamajā mēnesī
Saskaņā ar ASV Preču fjūčeru tirdzniecības komisiju (CFTC), Nasdaq un Cboe plāno ieviest regulētu spot un kredītpleca (margin) kriptovalūtu tirdzniecību jau nākamajā mēnesī. Izpilddirektore Kerolaina Fama (Caroline Pham) apstiprināja, ka šis solis ļaus tādām biržām kā CME Group un Coinbase Derivatives piedāvāt Bitcoin (BTC) un Ethereum (ETH) maržas tirdzniecību federālajā uzraudzībā.
Tas būs pirmais gadījums, kad kredītpleca spot kriptovalūtu tirdzniecība būs atļauta ASV, uzlabojot tirgus caurspīdīgumu un investoru aizsardzību. Analītiķi uzskata, ka triljoni dolāru tirdzniecības apjomu, kas pašlaik plūst caur ārvalstu platformām, piemēram, Binance un Bybit, varētu pāriet uz regulētiem ASV tirgiem.
Šo lēmumu plaši uzskata par pozitīvu signālu Bitcoin cenai, jo regulēta sviras tirdzniecība varētu palielināt likviditāti, piesaistīt institucionālos investorus un nostiprināt BTC augšupejošo tendenci - potenciāli virzot cenu virs 110 000 ASV dolāriem tuvāko nedēļu laikā.
Kripto uzņēmumi pāriet uz riskantiem tokeniem, radot bažas par tirgus svārstībām
Kamēr Bitcoin rallijs sāk izrādīt noguruma pazīmes, arvien vairāk digitālo aktīvu pārvaldības uzņēmumu (DAT) - kompāniju, kuras savos bilancēs tur kriptovalūtas, piemēram, Bitcoin - sāk ieguldīt mazākos un riskantākos tokenos, meklējot lielāku atdevi.
Saskaņā ar Reuters ziņojumu, vairāk nekā 200 uzņēmumu tagad tur digitālos aktīvus, taču, Bitcoin cenai stabilizējoties, daudzi diversificē savus ieguldījumus altkoinos, kas piedāvā lielāku peļņas potenciālu, taču arī augstāku svārstību un likviditātes risku.
Šī tendence varētu pastiprināt tirgus svārstības, īpaši, ja uzņēmumi ar lieliem turējumiem pārāk strauji pārvietos kapitālu. Tā atspoguļo plašāku “risk-on” noskaņojumu institucionālo investoru vidū, līdzīgi kā iepriekšējos tirgus ciklos.
Lai gan daži vadītāji uzskata, ka ierobežota ekspozīcija DeFi un Layer-2 tokenos palīdz kompensēt samazinātu peļņu no Bitcoin, regulatori un riska vadītāji paliek piesardzīgi, norādot uz ierobežotu uzraudzību un augstāku darījumu partneru risku šajos tirgos.
Ar Bitcoin cenu ap 106 000 ASV dolāru eksperti brīdina, ka pārmērīga virzība uz spekulatīviem tokeniem varētu palielināt cenu nestabilitāti visā kriptovalūtu tirgū, īpaši, ja likviditāte samazinās vai makroekonomiskie apstākļi pasliktināsies.
ASV valdības darba atsākšana veicina riska aktīvus un kripto uzticību
Tā kā ASV Senāts tuvojas 40 dienas ilgušās valdības dīkstāves izbeigšanai, riska aktīvu cenas - tostarp Bitcoin un Austrālijas dolārs - pieauga, atspoguļojot atjaunotu investoru optimismu.
Ilgstošā valdības slēgšana bija aizkavējusi būtisku ekonomisko datu publiskošanu un regulatīvos lēmumus, radot tirgus nenoteiktību.
Darbības atjaunošana ļaus tirgiem “vērtēt reālos pamatrādītājus”, veicinot institucionālo investoru atgriešanos digitālo aktīvu tirgū. Kad valdības darbs pilnībā atsāksies, tiek prognozēts, ka ieguldījumi Bitcoin un Ethereum ETF fondos pastiprināsies, atjaunojot uzticību riskantākiem aktīviem.
Pēc paziņojuma kriptovalūtu tirdzniecības apjomi strauji pieauga, un vairāku altkoinu cenas palielinājās par divciparu procentiem. Bitcoin pieauga par 1,67% līdz gandrīz 105 000 ASV dolāriem, atspoguļojot spēcīgu pircēju aktivitāti, jo investori gatavojas pēcpārtraukuma izrāvienam.
Tirgus stratēģi šo notikumu uzskata par pozitīvu signālu Bitcoin, norādot, ka samazināta nenoteiktība un atjaunots ETF optimisms varētu piesaistīt vēl vairāk institucionālo ieguldījumu. Ja šī tendence turpināsies, BTC varētu atkal pārbaudīt iepriekšējos maksimumus ap 126 000 ASV dolāriem, ko atbalsta uzlabots makroekonomiskais fons un fiskālo risku mazināšanās.
Bitcoin cenu prognoze: BTC mērķē uz 111 000 ASV dolāriem, augošais kanāls signalizē par spēku
Bitcoin (BTC/USD) saglabājas ap 106 700 ASV dolāriem, turpinot kustību augšupejošā kanālā 2 stundu grafikā. Šis modelis norāda uz turpinošu augšupejošu impulsu, jo pircēji konsekventi aizstāv augstākus minimumus.
Pēc atsišanas no 104 000 ASV dolāru atbalsta līmeņa, BTC pārkāpa 106 000 ASV dolāru robežu, apstiprinot īstermiņa pircēju spiedienu.
20-EMA līnija atrodas virs 50-EMA, kas norāda uz pircēju kontroli, kamēr RSI rādītājs 68 robežās signalizē par spēcīgu, bet vēl nepārslogotu momentu.
Bullish engulfing svece 9. novembrī un vairākas secīgas augstākas aizvēršanās sveces norāda uz stabilu uzkrāšanu.
Cena tagad testē pretestību ap 108 200 ASV dolāriem, un izlaušanās virs šī līmeņa varētu atvērt ceļu uz 111 000 - 113 000 ASV dolāriem, kur satiekas Fibonači pretestība un kanāla augšējā robeža.
Kritums zem 105 300 ASV dolāriem signalizētu par vājāku impulsu, kas varētu izraisīt atkārtotu testu ap 104 000 ASV dolāriem. Tomēr kopējā tehniskā aina paliek pozitīva - ja impulss saglabāsies, Bitcoin varētu būt gatavs nākamajam izrāviena posmam, līdzīgam iepriekšējiem augšupejošajiem cikliem.
Bitcoin Hyper: nākamais Bitcoin evolūcijas posms uz Solana bāzes
Bitcoin Hyper ($HYPER) ievieš jaunu fāzi Bitcoin ekosistēmā. Kamēr BTC joprojām ir drošības “zelta standarts”, Bitcoin Hyper pievieno to, kas tam līdz šim trūka - Solana līmeņa ātrumu.
Tas ir pirmais Bitcoin-native Layer 2 risinājums, kas darbojas uz Solana Virtual Machine (SVM) bāzes, apvienojot Bitcoin stabilitāti ar Solana augstas veiktspējas arhitektūru. Rezultāts - ātri, lēti viedie līgumi, decentralizētas lietotnes un pat mēme monētu radīšana, visi nodrošināti ar Bitcoin drošību.
Projektu auditējusi Consult kompānija, un tas uzsver uzticamību un mērogojamību kā galvenās vērtības. Interese jau ir liela - iepriekšpārdošanā pārsniegusi 26,4 miljonus ASV dolārus, un tokena cena ir tikai 0,013245 ASV dolāri pirms nākamā paaugstinājuma.
Pieaugot aktivitātei Bitcoin tīklā un pieprasījumam pēc efektīviem BTC balstītiem lietojumiem, Bitcoin Hyper izceļas kā tilts, kas apvieno divas lielākās kriptoekosistēmas. Ja Bitcoin izveidoja pamatu, tad Bitcoin Hyper padara to ātru, elastīgu un aizraujošu.
Secinājumi
Bitcoin cena stabilizējas ap 106 700 ASV dolāriem, kamēr tirgus optimismu veicina Nasdaq un Cboe plāni sākt regulētu spot un sviras kriptovalūtu tirdzniecību ASV, gaidāmā valdības darba atsākšana un jauni institucionālie ieguldījumi. Šie notikumi tiek uzskatīti par nozīmīgu pavērsienu, kas varētu palielināt likviditāti un piesaistīt lielos investorus, virzot Bitcoin cenu virs 110 000 ASV dolāriem.
Tehniskie rādītāji liecina par turpmāku kāpumu - BTC atrodas augšupejošā kanālā, un pircēji saglabā kontroli. Ja cena noturēsies virs 105 000 ASV dolāriem, tuvākais mērķis ir 111 000 - 113 000 ASV dolāru zona. Tomēr riski saglabājas, jo daudzi uzņēmumi, meklējot lielāku peļņu, pāriet uz riskantākiem altkoiniem, kas var palielināt tirgus svārstības.
ASV valdības darba atsākšana mazina nenoteiktību un uzlabo investoru uzticību, kas var veicināt kapitāla ieplūdi Bitcoin un Ethereum ETF fondos. Kopumā tirgus noskaņojums ir pozitīvs, un, ja momentum saglabāsies, Bitcoin varētu tuvākajā laikā sasniegt 111 000 ASV dolārus.
Tikmēr jauns projekts Bitcoin Hyper (HYPER) apvieno Bitcoin drošību ar Solana tīkla ātrumu, piedāvājot nākamo inovāciju posmu Bitcoin ekosistēmā un pievēršot uzmanību investoru vidū.