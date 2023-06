Unikālais Līgo pagasts Gulbenes novadā: atentāts pret Kārli Ulmani, teātra dīvas bērnības zeme. FOTO. VIDEO

79 kvadrātkilometrus lielais Līgo pagasts, kuru apdzīvo ap 350 cilvēkiem, ir mazākais pagasts Gulbenes novadā, kas tā īpaši nevar lepoties ar strauju izaugsmi (piemēram, gadsimta sākumā tajā mita ap 550 ļaužu), bet tas ir ierakstījis vienu otru spilgtu lappusi Latvijas vēsturē.

Maģiskais nosaukums

Pagasts, salīdzinoši ar citiem mūsu valsts pagastiem ir salīdzinoši jauns, tas izveidots pēc Otrā pasaules kara, atdalot tā teritoriju no Jaungulbenes pagasta. 1945. gadā Madonas apriņķa Jaungulbenes pagastā izveidoja Līgo ciema padomi, kas divus gadus – no 1947. līdz 1949. gadam - ietilpis Gulbenes apriņķī. Pēc tam to uz septiņiem gadiem iekļāva Cesvaines rajonā, lai 1956. gadā atkal pievienotu Gulbenei. Atjaunojot Latvijas neatkarību, Līgo ciema padomi pārdēvēja par pagastu. Tā kā lepno pagasta nosaukumu tas nes tikai 33 gadus.

Līgo pagasts - vienīgais Latvijā:

Klīst vairākas versijas, kāpēc pagastam radies Līgo nosaukums. Patriotiskākā ir tāda, ka 17. gadsimtā no muižkunga Stukmaņos (tagad – Aizkraukles novada Klintaines pagasts) izbēga trīs dzimtļaužu ģimenes, kuras apmetās tagadējā Līgo pagasta teritorijā (par to liecina arī tas, ka joprojām Līgo pagastā ir pāris māju, kuru nosaukumā ir vārds “Stukmaņi”). Tad nu viņi vai viņu pēcteči vietai, kurā izbēgušie dzimtļaudis bija raduši patvērumu, gribēja dot kādu patriotisku nosaukumu, un tā nu radās “Līgo”.

Ir arī otrs, daudz ticamāks stāsts, ka Līgo ciems savu nosaukumu ieguvis pateicoties netālu esošās muižas nosaukumam (te jāpiebilst, ka vāciski “licht” nozīmē “gaisma”).

Līgo gaismas pils

Līgo pagasts lepojas ar savu nosaukumu. (Foto: Gulbenes novada bibliotēka)

Pagasts tik tiešām var lepoties ar savu gaismas nosaukumu, par ko liecināja skolas esamība. Pēc tās likvidācijas pagasta iedzīvotāju skaits diemžēl sāka iet mazumā.

Otrajā lielākajā pagasta ciemā, kas arī nodēvēts savā ziņā maģiskā nosaukumā – Siltais, 1875. gadā nodibināja skolu, kura desmit gadus vēlāk tika nodēvēta par Jaungulbenes divgadīgo ministrijas skolu, kas bija pirmā ministrijas skola Vidzemē. 1936. gadā tā kļuva par sešgadīgo, bet padomju laikā vispirms par septiņgadīgo, bet tad par astoņgadīgo Siltāju pamatskolu.

Pirmā pasaules kara laikā tur kā skolotājs strādāja dzejnieks Vilis Plūdonis, kurš bija devies bēgļu gaitās un dzīvoja pie sava brāļa.

Skola ievērojama arī ar to, ka tajā savas skolas gaita uzsāka leģendārā latviešu aktrise Antra Liedskalniņa. Līgo pagasts ir viņas dzimtā puse. Viņa dzimusi toreizēja Jaungulbenes pagasta “Stūrās” (tagad - Līgo pagastā) Arvīda un Annas Liedskalniņu ģimenē, mājās, kuras cēlis viņas vectēvs. 1940. gadā, sākoties Otrajam pasaules karam, viņas evakuējušas uz Krieviju. Māte ar meitām pēc kara atgriezās Jaungulbenes pagastā, un Antra Liedskalniņa atsāka mācības Siltāju skolā. Pēc tam mācības turpināja Madonas un Gulbenes vidusskolās, bet 1951. gadā iestājās Teātra institūtā un pēc tā absolvēšanas 1955. gadā kļuva par vienu no spožākajām Nacionālā teātra aktrisēm.

2009. gadā skola kļuva par Gulbīša vidusskolas (Jaungulbenē) filiāli, līdz 2010.gada 29. decembrī ar novada domes lēmumu to likvidēja. Nu tajā izveidots Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”.

Atentāts pret Kārli Ulmani

Latvijas vēsturē Līgo pagasts ierakstīts arī ar to, ka tā pie tā robežas ar Lubānas pagastu 1920. gada 15. aprīlī notika atentāts pret toreizējo ministru prezidentu Kārli Ulmani.



* Piemiņas akmens vietā Līgo pagastā, kur 1920. gadā notika neveiksmīgs atentāta mēģinājums pret ministru prezidentu Kārli Ulmani. (Foto: zudusilatvija.lv)

Todien divas dienas pirms Satversmes sapulces vēlēšanām uz Cesvaines–Lubānas lielceļa notika neveiksmīgs “slepkavu uzbrukums”, kā to raksturoja tā laika prese, vienam no Latviešu Zemnieku savienības līderiem Kārlim Ulmanim, kurš bija devies priekšvēlēšanu aģitācijas braucienā, lai latviešus mudinātu balsot par zemsaviešiem.

Viņam vaļējā automašīnā pārbraucot no Jaungulbenes uz kārtējo sapulces vietu Lubānā, ļaundari meža ieskautā ceļa pagriezienā, auto tuvojoties, uzspridzināja priedi. Koks pārgāzās pāri šosejai tieši spēkrata priekšā. Plāns bija panākt, lai automašīna apstājas, un tad to apšaudīt.

Situāciju glāba adjutants Miervaldis Lūkins: kad no meža sāka šaut, viņš sāka atklāja pretuguni. Pārsteiguma moments zuda un uzbrucēji atkāpās. Ja neskaita savainoto šofera roku, nopietni neviens incidentā necieta.

Vēlāk kļuva zināms, ka uzbrukumu īstenoja no padomju Krievijas iesūtītā Oskara Rihtera (“Džeka”) teroristiskā grupa piecu vīru sastāvā. Par to terorists vēlāk lielījās savās publikācijās, kas tik izdotas Krievijā (vēlāk arī padomju Latvijā). Šis “varoņdarbs” gan viņu nepaglāba no represijām un viņš Krievijā tika noslaktēts Staļinlaika “latviešu operācijas” ietvaros.

1939. gada 28. augustā lielā dienas avīze “Jaunākās Ziņas” reportē par piemiņas akmens atklāšanu neveiksmīgā atentāta pret Kārli Ulmani uz Cesvaines–Lubānas lielceļa. (Foto: periodika.lv)

1939. gadā atentāta vietā uzstādīja akmeni ar piemiņas plāksni, ko padomju gados iznīcināja, bet 1988. gadā, pateicoties “Helsinki 86” grupas aktivitātēm, atjaunoja.

“Valdības Vēstnesis” par šo atentātu rakstīja: “Uz Cesvaines-Lubānas lielceļa, Lubānas mežā, netālu no Liedes kroga, 15. aprīlī priekšpusdienā izdarīts slepkavu uzbrukums ministru prezidentam. Slepkavas bija palikuši zem lielas priedes piroksīna lādiņu, kurš sprāgdams pārgāza priedi pār ceļu. Priede gāzdamas par laimi neskāra automobili, bet nogāzās pār ceļu. Automobilim apstājoties, şlepkavas atklāja uz ministru prezidentu flinšu uguni. Atklājot no automobiļa ātru pretuguni, slepkavu nolūkam nebija cerētu panākumu, tie ātri pazuda mežā. Ļaundaru meklēšanai un meža novērošanai sperti visi soļi”.

Tie, kuri šogad nolīgot un sagaidīt Jāņu dienu Līgo pagastā, 23. jūnijā pulksten 18:00 aicināti Līgo pagasta dienu ar dažādām sportiskām un radošām aktivitātēm, Līgo amatierteātra izrādi “Dāvana tantei!”, Velosipēdu parādi un ballīti kopā ar muzikālo apvienību “Audio defekts”.