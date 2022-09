Kad zelta rokas saaug kopā ar zelta sirdi: kā kurzemnieki Valters un Ģirts palīdz īpašiem bērniņiem visā pasaulē

Piepildījies arī sens puiša sapnis – viņš radījis savu kokapstrādes darbnīcu, kura sākumā darbojās Dienvidkurzemes novadā, mazpilsētā Grobiņā, bet tagad atrašanās vieta ir Latvijā jau labi zināmais Nīcas pagasts. Starp citu, Valtera un viņa drauga Ģirta Toma Klampja darbs ir arī Jūrmalciema Nācaretes evaņģēliski luteriskajā baznīcā no koka darinātā kancele. "Deviņvīriem" nīcenieks atklāj, ka dzīvē seko tikai savai sirdsbalsij – mazajam Kristiānam tagad ir 12 gadu, un radinieks plāno viņam uzdāvināt jaunu tehnisku palīgierīci, tiešām no sirds vēlot labu veselību.

"Step By Step Care" jau ir palīdzējuši vairāk nekā 70 īpašiem bērniņiem visā pasaulē. (Foto: Ģirts Gertsons)

Fantastiski, paldies, bērns ir priecīgs!

“Nīcas Nīckrastos mūsu darbnīca atrodas kopš pagājušā gada februāra. Tagad mūsu sortimentā ir vairāki produkti bērniem ar kustību traucējumiem – "Rāpulis", kas bija pats pirmais kā mans Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas kvalifikācijas darbs, kad tikko nodibinājām uzņēmumu. Tad tapa "Citrons", "Vertikalizators", "Ragavas" un visbeidzot "Krabis", kas domāts līšanai, rāpošanai un staigāšanai attīstītākiem bērniem, kuri jau apzinās savas kustības. Vēl ir "Active Space" – tas ir kā trenažieris, kurā var veikt dažādus vingrinājumus, arī rotaļas,” uzskaita Valters un atzīst, ka ideju gan esot ļoti daudz, bet šogad nedaudz novirzījies no tehniskajām palīgierīcēm un piekritis daudziem citiem pasūtījumiem.

Puisis atklāj, ka pagājušā gada nogalē radies ļoti dāsns ziedotājs – dabas un kultūrvēsturisko vietu kopēji "Liepājas Optimistu pulks" ar Skaidrīti Solovjovu priekšgalā, kuri, beidzot savu darbošanos un pārdodot īpašumu pilsētā, Skuju ielā, visu iegūto naudu – 20 tūkstošus eiro – ziedoja organizācijai "Step By Step Care". Atbalsts tādējādi tika septiņiem bērniem un valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" Liepājas filiālei.

Valters saka, ka tehniskās palīgierīces ceļu rod ne tikai pie visas Latvijas bērniņiem, bet dodas arī uz ārzemēm – ASV, Vāciju, Kanādu, Krieviju un citām pasaules valstīm. Interese cilvēkiem esot liela. Kopš darbības sākuma Valtera firma ir palīdzējusi apmēram 70 bērniem. Cilvēki interesējas un gaida, daudzi paļaujas uz atbalstiem. Taču, lai ASV atbalstītu tehniskās palīgierīces no Latvijas, jāiziet cauri lielai birokrātijas plūsmai un dokumentu pildīšanai. Valters palielās, ka līdz šim gan neko sliktu par darinātajām tehniskajām palīgierīcēm neesot dzirdējuši – skanējuši tikai uzslavas vārdi.

Interesē radīšanas process

“Citi bērni varbūt ir spējīgāki, bet tie, kuri nav – sēž ratiņos vai uz grīdas –, īsti nevar neko izdarīt un ir pilnībā atkarīgi no vecākiem vai asistentiem, aprūpētājiem. Tehniskās palīgierīces dod viņiem iespēju būt patstāvīgākiem, fiziski attīstīties, līdz ar to viņi arī garīgi attīstās,” uzsver meistars un piebilst, ka šādi bērni ir gandrīz katrā Latvijas pilsētā. Daudzas ģimenes, iespējams, vēl pat nezina par firmas "Step By Step Care" pastāvēšanu, par iespēju ikdienā bērniem izmantot tehniskās palīgierīces. Valters arī atzīst, ka īpaši ar mārketingu nenodarbojoties un viņu pašu vairāk interesējot pats radīšanas process, nevis biznesa vadīšana. Viņš dara to, ko mīl, un tas esot tikai sirdsdarbs, nekas netop tikai naudas dēļ, bet tāpēc, lai viņš pats būtu brīvs – tas arī piepildot dzīvi, jo Valters nekad neesot gribējis strādāt kāda vadībā.

“Šeit es pavadu ļoti daudz laika, varbūt reizēm pat vairāk nekā vajag. Laiks diemžēl tiek atņemts arī ģimenei, bet tas ir sirdsdarbs un mans aicinājums, kas kaut kādu sakritību dēļ ir vienkārši atnācis pie manis un es to esmu pieņēmis. Esmu pateicīgs Dievam, ka tik ātri tas viss ir noticis, jo, skatoties un runājot ar mūsdienu jauniešiem, viņi visbiežāk nezina, ko nākotnē darīs. Pavada tik daudz laika un iztērē arī lielu enerģiju, lai meklētu un vienkārši atrastu sevi,” domā Valters Krētainis.

Naudu slimo bērnu tehniskajām palīgierīcēm ziedo gan vietējie cilvēki, gan ārzemju latvieši, tajā skaitā arī uzņēmumi. Firmas ietvaros darbojas biedrība "Step By Step Family", un ar tās palīdzību tiek atbalstītas ģimenes no visas Latvijas. Protams, šobrīd mūsu valstī darbojas arī daudzas citas līdzīgas organizācijas, kuras atbalsta bērnus un ģimenes, un "Step By Step Care" sadarbojas ar tām. Piemēram, bijusi sadarbība ar labdarības organizācijām Palīdzi.lv, Ziedot.lv, "Be open" un vairākām citām.

Ja arī jūs vēlaties atbalstīt kādu slimu bērniņu, iespējams ziedot – biedrības "Step By Step Family" bankas konts: LV12HABA0551048117815.

Ragavas taisa vasarā, ratus ziemā

“Pagājušajā gadā es sievas Sanas brālītim Kristiānam Ziemassvētkos uzdāvināju ragavas. Tā šogad būs vienīgā lieta, ko vēlos novest līdz galam – lai šādi bērni arī var pabraukāties pa sniegu un izbaudīt ziemas priekus. Ideju man ir daudz, bet radīt un strādāt reizē prasa ļoti lielu laika ieguldījumu un līdzekļus. Parasti nekas nesanāk ar pirmo reizi, allaž kaut kas jāuzlabo. Kad uztaisi, tad redzi, kur, kas, kā, ko vajadzētu mainīt. Kad izmēģini ar bērnu, tad arī rodas pareizais priekšstats,” saka Valters un palielās, ka par ragavām daudzi bijuši sajūsmā. Tās tapa bērnam no privātās sākumskolas "Namiņš", kura atrodas Rīgā – cilvēki savāca ziedojumus tieši ragavu tapšanai.

“Paši radām arī savus projektus un dizainus, un ir individuāli pasūtījumi. Šobrīd ražotnē top kāpnes, āra galdi un daudz kas cits – radām visu, ko pašiem sirds kāro un citiem arīdzan. Nesen esam uzsākuši pārdot dažādus interjera aksesuārus platformā Etsy, piemēram, koka pulksteņus, dažādas mēbeles mājdzīvniekiem – rampiņas takšiem, suņiem ar lieko svaru un citām veselības problēmām, lai viņi varētu ierāpties un izkāpt ārā no gultas, netraumējot muguru. Tiek radītas arī gultas un mājiņas ģimenes mīluļiem,” rāda Valters un palepojas, ka uzņēmumam ir jau vairāku gadu sadarbība ar Liepājas Olimpisko centru – liepājniekiem Nīcas puišu koka darinājumi iet pie sirds.

Darbnīcā kopā ar Valteru strādā vēl divi meistari – Arnis Bukovskis un Jānis Straupenieks. Arnis ir no tuvējiem Bernātiem, Valtera skolasbiedrs no Nīcas vidusskolas laikiem un arī draugs. Savukārt Jānis ir liepājnieks, viņa dēlam Aleksim ir bērnu cerebrālā trieka, puisis ir arī Step By Step Care modelis tehniskajām palīgierīcēm.

Vajag dabu, klusumu, mieru

Uzņēmumā darbi rit ļoti plašā apjomā, jo iekārtas ir jānodarbina – jebkas, kas stāv uz vietas, aiziet mīnusos, tāpēc cenšas visu izmantot maksimāli. Valters atzīst, ka pats vairāk esot gan dizainers, tā ir viņa īstā būtība – ir pat grūti reizēm apstāties vai kaut ko neradīt. Brīvbrīžos top arī mākslas darbi, kuriem autors ir pats Valters un viņa meita Beatrise.

“Es savulaik pabeidzu Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolu kā koka dizaina speciālists. Taču profesijas nosaukumam manā gadījumā nebija pilnīgi nekādas nozīmes, jo ar koku nodarbojos kopš sevi vispār atceros,” atmiņās iegrimst Valters un saka lielu paldies tētim Mārtiņam, kurš Jūrmalciemā izveidoja nelielu darbnīcu saimniecības un pašu vajadzībām. “Tajā es arī sāku darboties ar koku, kas pamazām kļuvis par sirdsmateriālu. 14 vai 15 gados noteikti jau zināju, ka nākotnē man pašam būs sava darbnīca, pats tajā darbošos, neviena cita labā nestrādāšu. Un tā tas viss arī tagad aizgājis.

Esmu tāds cilvēks, kurš vairāk ļaujas plūsmai. Reizēm idejas, impulsi pat nejauši ienāk prātā. Mana metode ir tāda, ka es iesāku darbu pie idejas, lai to neaizmirstu, un, kad ir brīvs laiks idejas tiek novestas līdz galam,” par sevi saka enerģiskais puisis un pastāsta, ka šogad atkal atsākuši kampaņu Dāvini kustību prieku!, kurā varēja pieteikt slimos bērnus, lai saņemtu nepieciešamo tehnisko palīgierīci. Kopskaitā pieteikušās desmit ģimenes no visas Latvijas. Paši arī izlozējuši viena bērniņa vārdu, kuram tiks dāvināta nepieciešamā palīgierīce.

“Man patīk darināt visu ko – manai radīšanai nav robežu. Top viss, ko pašiem sirds kāro vai arī ja cilvēki kaut ko interesantu vēlas – esmu allaž gatavs palīdzēt ar savu skatījumu un darbu,” saka Valters.