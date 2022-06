Deviņarpus dulli kaķi, ar kuriem jādraudzējas ļoti piesardzīgi

9 1/2 Pūkainais sibarietis

Foto: Shutterstock

Kaķis: Manuls

Apraksts: Sāksim mēs ar nelielu atkāpi mazo savvaļas kaķu virzienā. Manulam ir spēcīgs ķermenis ar plakanu purneli un mikroskopiskām, it kā nošķērētām, ausīm. Un vēl viņi ir tik pūkaini, ka rokas pašas niez papaijāt tos kā rotaļmantiņu. Taču esiet uzmanīgi – tas ir īsts savvaļas kaķis, kura latīniskais nosaukums atšifrējams kā “kroplīgā auss”. Vēl viena absolūti nekaķiska manula īpatnība – viņam ir pilnīgi apaļas acis un tādas pašas to zīlītes. Galvenais jautājums – vai viņu var pieradināt? Un tāda pati strupa atbilde – nē! Viņš ir attāls leoparda brālēns – tātad neatkarīgs un mežonīgs dzīvnieks, kurš ir ierakstīts Sarkanajā grāmatā, tāpēc ļausim viņam dzīvot ierastajos brīves apstākļos.

Socializācijas reitings: 0 no 10.

9. Kad sajaucas kārtis

Foto: Shutterstock

Kaķis: Savanna

Apraksts: Āfrikas servala un mājas kaķa hibrīds. Tam ir pagarināts, izstiepts ķermenis, bet kažoks izrotāts ar tumši brūniem un melniem lāsumiem. Savannas svars var sasniegt pat 15 kilogramu, bet mūžs – 17 un pat vairāk gadu! Tieši afrikāņu gēnu dēļ šīs šķirnes kaķi ir ļoti dārgi. Šis zaļacainais, aktīvais un inteliģentais skaistulis uzvedības dēļ pat vairāk līdzinās suņiem. Savanna labprāt klausa pavēlei sēdēt un pavadā doties staigāt. Vēl viena netipiska īpatnība – šim kaķim ļoti patīk peldēt! Ja gribi viņu turēt mājas apstākļos, rēķinies, ka kaķis būs jānoslogo ar fiziskiem un prāta vingrojumiem, mīnusā ieskaitot saimnieka pacietības pārslodzi, vēl būs jārēķinās ar zvēra dabisko huligānismu – tur būs gan saplēstas servīzes, gan izrakņātas atvilktnes, atvērti krāni un klozeti, kuri būs pārvērsti nelielos baseinos. Viens nebeidzami brīnišķīgs poltergeists! Piedevām savannas bieži vien ir ļoti agresīvas pret svešiniekiem, jo īpaši bērniem!

Socializācijas reitings: 3.

8. Klānus mīlošais

Foto: Shutterstock

Kaķis: Čauzijs

Apraksts: Vēl viens jauktenis – abesīniešu un niedrāju jeb, kā latvieši teiktu, klānu kaķu hibrīds. Niedrāju kaķi bija pazīstami jau Senajā Ēģiptē, kur tie bija pielūgsmes objekts. Mūsdienu čauziju šķirnes kaķi var sasniegt 12, bet kaķenes – deviņu kilo svaru. Dzīvniekam ir slaids, muskuļots ķermenis ar attīstītu krūškurvi, garām un spēcīgām ķepām un tādu pašu asti. Šīs šķirnes kaķi līdzinās savannai – viņi jums negulēs klēpī un nemurrās; jums nāksies būt gan pedagogam, gan psihologam, gan fizisko nodarbību trenerim. Īpaši labi būtu, ja mājā būtu privāts un nožogots pagalms.

Socializācijas reitings: 5

7. Brīvību mīlošais

Foto: Shutterstock

Kaķis: Niedrāju kaķis

Apraksts: Kā jau minēts, šo kaķi pazina senie ēģiptieši, vēl to dēvē par purvāju lūsi. Kā noprotams pēc sugasvārda, šis kaķis mīt blīvās niedru un elkšņainās krūmu audzēs upju un ezeru zemienēs. Tā svars var sasniegt 12 kilogramu, un, tāpat kā citi viņa savvaļas radinieki, arī niedrāju minka ir brīvību un vientulību cienošs dzīvnieks. Tieši tāpēc, pat ja esat izaudzinājis viņu no kaķa autiņiem, tas vienalga ļoti grūti pakļausies jebkādai dresūrai. Viņš vienmēr paliks aktīvs un enerģisks plēsoņa, kurš no slēptūža uzbruks putniem, grauzējiem un citiem sīkiem rotaļniekiem. Tāpat viņš mēdz būt izteikti agresīvs, un ir pat dokumentēti uzbrukuma gadījumi, kad cilvēki ir piegājuši šim kaķim pārāk tuvu.

Socializācijas reitings: 2

6. Īsts afrikānis

Foto: Shutterstock

Kaķis: Abesīniešu kaķis

Apraksts: Lūk, otrais čauzija šķirnes ciltstēvs! Šī skaitās viena no senākajām kaķu šķirnēm pasaulē un radusies mūsdienu Etiopijas teritorijā, kaut gan daži eksperti iebilst un par to dzimteni uzskata Ēģipti. Pieauguši abesīnieši var sasniegt sešu kilo svaru un nodzīvot līdz pat 15 gadiem. Tas vienmēr ir kustībā un, gluži kā Tālavas taurētājs, grib atrasties pēc iespējas augstāk. Tāpat abesīnietis ir sasodīti ziņkārs un vienmēr grib izlūkot – ko tu tagad dari? Viņš vienmēr grib būt uzmanības centrā un ar visām ķepām balso pret vientulību! Diemžēl diezgan bieži un pat bez cēloņa abesīnieši var kļūt ļoti agresīvi.

Socializācijas reitings: 5

5. Lords no Vecās pasaules

Foto: Shutterstock

Kaķis: Britu īsspalvainais

Apraksts: Ja esat lasījuši "Alisi Brīnumzemē" vai iepazinuši "Runci Zābakos" no multenes "Šreks", tad varat iedomāties, kā izskatās britu īsspalvainais kaķis. Šīs šķirnes īpatņi var sasniegt deviņu kilo svaru un nodzīvot līdz pat 20 gadiem! Šķirnes eksterjeram piemīt izteikti apaļas formas – tāds ir pats ķermenis, galva, acis, ķepas un pat astesgals! Taču lai jūs neiemidzina lorda slinkā un visai pasīvā uzvedība – bez viņa piekrišanas jūs to nevarēsiet staipīt kā plīša lācīti, par draugu jūs kļūsiet tikai tad, kad tam pašam labpatiksies. Secinājums: sarežģīts un visai savrups pasažieris.

Socializācijas reitings: 6

4. Jaunās pasaules modelis

Foto: Shutterstock

Kaķis: Meinkūns

Apraksts: Šī šķirne selekcionēta ASV, Menas štatā. Meinkūni var sasniegt deviņus un pat vairāk kilogramus svara. Pati šķirne kļuva populāra, pateicoties kaķenei Misis Norisai, kura piedalījās Harija Potera filmu sāgā. Vēl viens interesants fakts – meinkūns kļuva par pirmo komerciālos nolūkos klonēto kaķi. Šī ir ļoti komunicējoša, bet vienlaikus arī ļoti dominējoša kaķu šķirne. Paskaidrojam – ja jūs iztraucēsiet kaķi viņa brīvā laika, vienatnes vai diendusas brīdī, gaidiet ātru un nežēlīgu atmaksu! Piedevām šīs šķirnes pārstāvji izceļas ar diezgan vāju ģenētisku imunitāti.

Socializācijas reitings: 7

3. Āzijas aristokrāts

Foto: Shutterstock

Kaķis: Mekongas bobteils

Apraksts: Otrs šīs šķirnes nosaukums ir Taizemes bobteils, kas skaidri norāda uz tās izcelsmi Dienvidaustrumāzijas reģionā. Leģenda vēsta par tā karalisko izcelsmi un piemin to kā vietējo budistu tempļu sargu. Bobteila svars ir līdz pieciem kilogramiem, bet mūža ilgums var sasniegt 18 gadu. Var atzīmēt vēl vienu šī kaķa eksterjera īpatnību – īso asti, kas atsauc prātā lūsi! Kā vēl dažas šeit pieminētās šķirnes, bobteilu var vadāt saitē kā sunīti, un tas ļaujas arī dresūras komandām. Viņš var būt gan mīlīgs, gan maigs, gan rotaļīgs un enerģisks. Kaķis ir ļoti atsperīgs, varētu teikt – lecīgs, tāpēc ideāli būtu, ja jūsu mājvietā būtu daudz brīvas telpas. Taču, neskatoties uz visu augšminēto, šī šķirne ir ļoti lepna un neatkarīga.

Socializācijas reitings: 7.

2. Piesardzīgi kā spiegi

Foto: Shutterstock

Kaķis: Siāmietis

Apraksts: Siāmieši, tāpat kā bobteili, ir nākuši no Āzijas, precīzāk – Taizemes, un tiek uzskatīti par vienu no vecākajām un populārākajām kaķu šķirnēm pasaulē. Tai ir slaids, muskuļots ķermenis un svars var sasniegt pat septiņus kilogramus. Raksturīgas šķirnes īpašības – gaišzilas acis, trīsstūra galvas forma un interesanta spalvaskrāsa. Siāmieši ir ļoti gudri un tikpat uzticīgi savam saimniekam. Pērnā gadsimta sešdesmitajos gados divas Siāmas kaķenes, kuras piederēja sūtnim Henrijam Gelbam, viņa kabinetā Nīderlandes vēstniecībā Maskavā atklāja 30 sienā noslēptus miniatūrus mikrofonus. Šie kaķi ļoti alkst uzmanības un, pamesti mājās vieni, var uzvesties kā mazgadīgi alu sadzērušies huligāni.

Socializācijas reitings: 7

Krievu ruletes vietā

Foto: Shutterstock

Kaķis: Rudais lūsis

Apraksts: Šī šķirne zināma arī kā sarkanais lūsis, un tā patiesi līdzinās lūsim, tikai ir divreiz mazāka. Kaķa svars sasniedz 11 kilogramu, taču pasaulē netrūkst drosminieku, kuri to iegādājas kā mājdzīvnieku. Tāpat kā lūsim šim dzīvniekam ir īsa aste. Tāpat kā viņa savvaļas sencis, rudais lūsis ļoti uzpasē savu teritoriju, tāpēc turēt mājas apstākļos to ir visai problemātiski. Viņam ir visai agresīvs un impulsīvs raksturs. Lūši vispār nesatiek ar bērniem, viņi var uzbrukt pat pieaugušam cilvēkam. Taču, ja jums pietrūkst ekstrēmas eksotikas un esat profesionāls kaķu dīdītājs, varat mēģināt un sākt audzināt dzīvnieku jau no mazotnes, ar iespējamību – ja kaut kas aizies šķībi, jūs pats varat kļūt par sava audzēkņa pirmo upuri!

Socializācijas reitings: 1