"Deviņvīri" testē pārsteigumu lādi - "Fiat 500e"

Pārsteigumi sākās jau uzreiz pēc iekāpšanas mašīnā. Dzinēja iedarbināšanas pogu es atradu nekļūdīgi, taču ar ātrumu pārslēgu gan radās aizķeršanās. Skatos pie labās rokas, kur vairumā gadījumu atrodas ātrumu pārslēga svira vai vismaz attiecīgās pogas. Nekā nav! Pareizāk sakot, ir rokas atbalsts ar pāris podziņām, no kurām neviena nav saistīta ar ātrumu pārslēgšanu. Tad varbūt "Fiat" ļaudis ir gājuši amerikāņu, "Mercedes-Benz" un "Porsche Taycan" pēdās, ātrumu pārslēgu novietojot pie stūres? Atkal nekā! Nu jau pavisam apmulsis pārlaidu acis pār priekšējo paneli, līdz beidzot skats aizķērās pie necilu podziņu virknes zem klimatkontroles vadības paneļa. Bingo! Uz podziņām taču ir burti P, R, N un D! Spiežam D, un aiziet!

"Fiat 500e". (Foto: Publicitātes foto)

Podziņu kults

Podziņas "Fiat" inženieriem, pēc visa spriežot, patīk. Tik ļoti, ka tās ir ieņēmušas pat durvju roktura vietu. No ārpuses rokturis kā rokturis, taču durvju iekšpusē ir tikai podziņa, uz kuras redzamais grafiskais attēls liek noprast, ka tieši ar tās palīdzību var izkļūt no automašīnas. Un tā arī ir – nospied podziņu, un durvis atveras. Kādēļ tieši šāds risinājums un ar ko inženieriem neiepatikās klasiskie rokturi, varam vien minēt. Varbūt vainojama materiālu ekonomija, varbūt vietas taupīšana, varbūt sava stila meklējumi.

Ja otrais, tad nākas atzīst, ka mērķis ir sasniegts – "Fiat 500" īpašais stils ir jūtams pat detaļās. Piemēram, audiosistēmas skaļuma regulēšanas poga atrodas ne jau priekšējā panelī, kā varētu domāt, bet gan jau pieminētajā roku balstā. Tiesa, to dublē arī stūrē izvietotās podziņas. Pati stūre ir ērta un stilīga, bet, ja atgriežamies pie roku balsta, tad tajā ir arī poga braukšanas režīmu pārslēgšanai, kaut gan, godīgi sakot, īpaši jau knibināšanās ar to mazās mašīnītes gaitas īpašības neietekmē. Roku balstā slēpjas vēl viens pārsteigums – ja pačamdās mazliet zemāk, var atrast atvāžamu pudeļu turētāju. Neslēpšu, es tam uzdūros pavisam nejauši. Gan jau mašīnas dzīles slēpj vēl vienu otru līdzīgu pārsteigumu, ko es īsajā iepazīšanās laikā nepaspēju uziet.

Bet auto ir patiešām stilīgs – mazs, smuks un mīlīgs. Ne jau velti tas ir saņēmis vairākas prestižas balvas kā gada labākais mazais vai pilsētas elektromobilis. Aizmugurē sēdēt man noteikti negribētos šaurības dēļ, taču priekšā vietas ir diezgan un justies var ērti. Vadītāja vietā viss labi sasniedzams un pārskatāms. Lai arī displeji ir diezgan mazi, viss tur ir labi saprotams un intuitīvi uztverams. Atšķirībā no daudzām citām automašīnām, instrumentu panelis nav pārblīvēts ar ne pārāk noderīgu informāciju, taču viss galvenais te ir.

Tomēr vislabāk elektriskais "Fiat 500e" izskatās no ārpuses. Mazliet izvalbītās lukturu acis mašīnai piešķir īpatnēju izskatu – liekas, ka autiņš izkāpis no multenes Vāģi. Vienīgais, kā pietrūkst – sarkana krāsojuma, jo tāds "500e" krāsu gammā nez kādēļ nav atrodams. Skaidrs, ka liela auguma tēvainis šādā braucamajā izskatīsies mazliet smieklīgi un jutīsies ne pārāk ērti, taču jauniešiem un sievietēm šī varētu būt ļoti piemērota mašīna. Tiesa, ar vienu noteikumu – ja nebrauksi pārāk tālu no mājām.

Mazs un sprigans

Piezīme par nebraukšanu tālu no mājām ir tādēļ, ka šis tomēr ir elektromobilis. Turklāt mazs elektromobilis, kurā tātad pie labākās gribas nav iespējams ievietot daudz akumulatoru. Iznākums ir likumsakarīgs – ar mazāko 23,8 kWh akumulatoru mašīnīte, saskaņā ar aprakstu, spēj nobraukt līdz 185 kilometriem ar vienu uzlādi. Latvijas ziemas apstākļos tas nozīmē, ka diez vai tiksi daudz tālāk par 100 kilometriem. Ja dzīvo Mārupē un brauc uz darbu Rīgā, tad ar to ir pilnīgi pietiekami, taču siguldiešiem jau nāksies mazliet iespringt. Un droši vien labāk izvēlēties 42 kWh versiju, kas jau ļaus nobraukt līdz 320 kilometriem. Pat pieskaitot dažādu ārējo apstākļu ietekmi, tātad diezgan droši var rēķināties ar saviem 200 kilometriem.

Kā mazā mašīnīte ripo? Labi ripo! Sprigani! Jaudīgākajā versijā ar “lielo” bateriju auto no sevis spēj izspiest 117 zirgspēkus, kas uz papīra varbūt liekas pamaz, taču atcerēsimies, ka runa ir par mazu automobili, tādēļ dzīvē jaudas ir pietiekami, lai veiktu apdzīšanas manevrus bez liekiem uztraukumiem.

Un viens no galvenajiem jautājumiem – cik tad viss šis prieks maksā? Lētākā versija ar “mazo” bateriju – no 24 990 eiro. Par “lielo” bateriju jau nāksies šķirties no nepilniem 30 000 eiro, bet maksimālajā komplektācijā cena var sasniegt 35 000. Taču ir arī kāda laba ziņa svaiga gaisa cienītājiem – 500e ir pieejams arī kabrioleta versijā! Tas ir pieminēšanas vērts fakts, jo nemaz jau tik daudz ražotāju mūsdienās kabrioletus vairs nepiedāvā, īpaši jau nosacīti zemo cenu segmentā. Ja nu ir radusies interese par kabrio, tad ziniet – tāds maksās nepilnus 33 000 eiro.

FAKTI

Fiat 500e

Dzinējs: elektromotors

Akumulators: 23,8 vai 42 kWh

Jauda / griezes moments: 95 vai 117 ZS / 70 vai 87 kW

Distance ar vienu uzlādi: 185 vai 320 km

Cena: no 25 000 EUR

