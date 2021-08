2020. gada beigās, pametot Kalnu Karabahu, tur dzīvojošie armēņi izpostīja visu to īpašumu, ko nevarēja paņemt līdzi, ieskaitot automašīnas, kas tagad mētājas ceļmalās. (Foto: No Andra Vītoliņa arhīva)

Kalnu Karabaha. Pēc kara latvieša Andra Vītoliņa acīm

9vīri Sandris Metuzāls | 9vīri

Kalnu Karabaha ir reģions, ko izsenis plosa strīdi starp armēņiem un azerbaidžāņiem; abas tautas to uzskata par savu teritoriju. Karabahas dēļ vairākas reizes ir izcēlušies militāri konflikti, no kuriem pēdējais norisinājās pērnā gada otrajā pusē, kad Azerbaidžānai izdevās atkarot daļu teritorijas. Tā vēl arvien ir slēgtā zona, kurā cilvēki no malas iekļūt nevar. Taču daži izņēmumi ir, un viens no tiem ir mākslinieks un Mākslas akadēmijas prorektors Andris Vītoliņš, kuram pirms pāris mēnešiem bija iespēja paviesoties pēckara Kalnu Karabahā.