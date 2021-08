Pagājušā gadsimta trīsdesmito gadu otrajā pusē arī uz Latvijas ceļiem sāka parādīties ceļa zīmes, par kurām nu vairs neviens nebrīnās visā plašajā pasaulē. (Foto: Vida Press)

Tas jāzina katram autovadītājam! Ceļa zīmes pirms 80 gadiem un šodien

9vīri Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Ja pirms 80 gadiem, lai iegūtu autovadītāja tiesības, pietika vien ar pāris desmitu ceļa zīmju iegaumēšanu, tad tagad autoskolas instruktors no nākamā šoferīša pieprasa 295 dažādu ceļa zīmju atcerēšanos. Automobiļa aprīkošana ar viedām tehniskām un advancētām mākslīgā intelekta iekārtām it nebūt stūres grozītāju smadzenes gadu laikā neatslogoja no piepūles. Tieši otrādi.