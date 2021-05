Jaunākie Latvijas tirgū pieejamie motocikli sacenšas par "Latvijas gada motocikls 2021" titulu

Ballītes, stāvgrūdām pilni koncerti un ceļojumi ir kaut kur paplēnējuši atmiņā. Daudzi steidz paplašināt dzīves telpu, pārceļoties uz laukiem, citi no sabiedriskā transporta pārsēžas uz kaut ko ar diviem riteņiem. Šeit parādās arī motocikls kā ļoti individuāls transporta līdzeklis!

Motocikls ir parocīgs pilsētā un relaksējošs garos izbraucienos, tāpēc to arvien biežāk izvēlas par ikdienas braucamo,vai brīvdienu hobiju. Lai uzturētu popularitāti ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, motociklu ražotāji cenšas nemitīgi tehniski pilnveidot un vizuāli noslīpēt jau populāros modeļus, kā arī radīt kādu pārsteidzošu jaunu konceptu.

Šī ir septītā reize, kad žūrija, kas daļēji sastāv no jomas profesionāļiem un daļēji no medijiem, testē un izvērtē jaunākos motociklus, kas nopērkami Latvijā. Par testu norises vietu tika izvēlēta Biķernieku sporta bāzes trase.

Tā kā 2020 gadā ierobežojumu dēļ visi pasākumi tika atcelti un arī šajā nozarē nominācijas netika pasniegtas, šogad ir iespēja vērtēt labākos moto dīleru piedāvājumus pēdējos divos gados.

Jāatzīst, moto ražotāji nav snauduši un piedāvā tādus iespaidīga stila modeļus kruīzerus kā "BMW R 18", "BMW R 1250 RT", "INDIAN Challenger Dark Horse" un "TRIUMPH Rocket3 R". Latvijā Ļoti populāro enduro motociklu klāstu papildina "TRIUMPH Tiger 900 Rally Pro", "MASH X-Ride Classic 650CC" un "KTM Adventure "modeļi. Savukārt ātrie suerbaiki ir "BMW S 1000 R" un "DUCATI StreetFighter V4 S". Sarakstu turpina arī citi dažāda stila motocikli, starp kuriem ir sentimentāla septiņdesmito gadu "JAWA" dizaina kopija ar 4 taktu motoru un elektromotocikls "CAKE Kalk&".

Protams, visi motocikli, kas ir ļoti atšķirīgi un piemēroti dažādiem braukšanas stiliem, nav ietilpināmi vienā kategorijā. Galvenā balva vairāk ir tituls motociklam, kas spējis pārsteigt un sajūsmināt žūriju kopējā vērtējumā. Lai atšķirtu un sadalītu motociklus pēc to nozīmes, tie ir sadalīti kategorijās, kurās tiks izvēlēti labākie. Lūk “Latvijas gada motocikls 2021” konkursa dalībnieki un to kategorijas:

1. Ielas motocikli

- BMW S 1000 R

- CAKE Kalk&

- DUCATI StreetFighter V4 S

- FB Mondial Flat Track 125 cm3 Black stripes

- HONDA Forza 350 (NSS350)

- HONDA NC750X DCT

- HONDA Rebel CMX1100 DCT

- JAWA 300 CL

- MASH X-RIDE Classic 650CC

- TRIUMPH Trident 660

2. Klasiskie motocikli

- BMW R 18

- FB MONDIAL FLAT TRACK 125CC BLACK BLACK STRIPES

- JAWA 300 CL

- MASH X-Ride Classic 650CC

3. Piedzivojumu motocikli

- FB MONDIAL FLAT TRACK 125CC BLACK BLACK STRIPES

- HONDA NC750X DCT

- KTM 1290 Suepr Adventure R

- KTM 890 Adventure R

- MASH X-Ride Classic 650CC

- TRIUMPH Tiger 900 Rally Pro

4. Lielie Turisma motocikli

- BMW R 1250 RT

- BMW R 18

- INDIAN Challenger Dark Horse

- TRIUMPH Rocket3 R

5. Viens pret vienu

Power bike: BMW R 18 vs Triumph Rocket3 R

Superbike: DUCATI StreetFighter V4 S vs BMW S 1000 R

Klasika: JAWA 300 CL vs MASH X-Ride Classic 650CC

Choper: BMW R 18 vs HONDA Rebel CMX1100 DCT

Par savu favorītu var nobalsot tautas balsojumā ikkatrs, individuāli izvērtējot motociklu tehniskās īpašības, dizainu, vai personīgo saderību, šeit: