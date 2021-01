Viens no padomju “stagnācijas perioda” brutalitātes uzskatāmākajiem piemēriem ir “atomzinātnieku māja” Maskavā, Lielajā Tulas ielā. (Foto: Shutterstock)

Maskavas visbrutālākā celtne: superizturīgā, neglītā un mistiskiem nostāstiem apvītā atomzinātnieku māja

Elmārs

Barkāns Jauns.lv

Postpadomju telpā cilvēkiem vēl pēc 30 gadiem kopš impērijas sabrukuma jāsadzīvo ar padomju arhitektūras monstriem, un viena no to lielākajām koncentrācijas vietām ir Krievijas galvaspilsēta Maskava. Par vienu no visbriesmīgākajām brežņevlaika celtnēm var uzskatīt tā saucamo “kodolzinātnieku māju - Titāniku” Lielajā Tulas ielā, kas aizņem teju pusi ielas garuma. Tā ir māja ar daudziem noslēpumiem…