Par to uzņemta Holivudas filma. Virsseržants Jānis Laķis par Kītingas kauju Afganistānā

2009. gada 3. oktobrī otrajā Operacionālās sadarbības padomnieku grupā dienošie Latvijas karavīri – tolaik vēl kaprālis Dāboliņš un virsseržants Laķis plecu pie pleca kopā ar ASV 361. kavalērijas Bravo rotas karavīriem piedalījās vienā no smagākajām un ilgākajām kaujām Afganistānā – kaujā Kītingas priekšpostenī Afganistānā netālu no Pakistānas robežas.

Ap pulksten 05:00 pēkšņi sākās neparasti intensīvs un spēcīgs talibu uzbrukums ar mērķi ielauzties bāzē. Kauja ilga trīspadsmit stundas, un tajā dzīvību zaudēja astoņi ASV karavīri.

Sākoties uzbrukumam, postenī izvietotie Afganistānas karavīri aizbēga, bet abi Latvijas karavīri palika cīnīties kopā ar amerikāņiem. Postenī palikušo Latvijas un ASV karavīru skaits bija vairāk nekā piecas reizes mazāks par uzbrucēju – aptuveni 400 talibu kaujiniekiem.

Karavīriem izdevās noturēt posteni pusotru stundu, kad caur pozīcijām, kuras bija pametuši Afganistānas armijas karavīri, postenī ielauzās kaujinieki. Neskatoties uz smagajiem zaudējumiem, latviešu un ASV karavīriem, cīnoties vairāk nekā desmit stundas, izdevās atspiest talibu kaujiniekus no posteņa un nostiprināties.

Neatsveramu palīdzību karavīriem uz zemes sniedza ASV gaisa spēku uguns atbalsts. Pārējie papildspēki spēja ierasties tikai vēlu naktī.

Virsseržantu Jāni Laķi, filmā atveido aktieris Aleksandrs Aleksievs, kurš iepriekš filmējies 2014. gada filmā "Džeks Raiens: Ēnu aģents" (Jack Ryan: Shadow Recruit).

Filmā spēlē arī populārais ASV aktieris Orlando Blūms, kurš iepriekš bijis redzams virknē labi zināmu Holivudas grāvēju tostarp "Karību Jūras Pirāti", (Pirates of The Carribean: The Curse of The Black Pearl), "Debesu Karaļvalsts" (Kingdom of Heaven) un "Gredzenu Pavēlnieks" (Lord of The Rings: Return of The King).

Filma "Priekšpostenis" ("The Outpost") Latvijas kinoteātros skatāma no 24.07.2020