Kur noīrēt laivu makšķerēšanai un cik tas maksā

Kaņieris

Kaņiera ezers putnu un zivju krājumu ziņā ir viens no bagātīgākajiem ezeriem Latvijā. Te spiningotāji tiek pie labiem līdaku lomiem visas sezonas laikā, un, neraugoties uz to, ka ezers nav dziļš (klasisks lagūnas tipa ezers), lomos bieži trāpās visai iespaidīgas trofejas. Tāpat ezers ir daudz balto zivju sugu – īpaši jāpiemin ekstra izmēru brekši, līņi un ruduļi.

Kaņiera ezera laivu bāze

Adrese: Lapmežciema pagasts, Engures novads.

Tālrunis 29253514.

Kaņiera ezera laivu bāze makšķerniekiem piedāvā 43 laivas. Ir pieejamas 30 divvietīgas laivas un 13 trīsvietīgas laivas.

Divvietīgas laivas cena darbdienās – pusdiena, līdz 7 stundām, 7 EUR, visa diena 11 EUR. Brīvdienās – pusdiena 10 EUR, visa diena 15 EUR.

Trīsvietīgas laivas cena darbdienās – pusdiena 8 EUR, visa diena 12 EUR. Brīvdienās – pusdiena 15 EUR, visa diena 17 EUR.

Makšķerēšanas licence vienai dienai 1,50 EUR sezonas licence, no 1. maija līdz 28. februārim – 15 EUR.

1. maija ekstra piemaksa – 5 EUR. Uz žurnāla iznākšanas brīdi visas laivas jau bija izīrētas.

Lielais un Mazais Baltezers

Baltezers vienmēr ir bijis populārs ezers spiningotāju vidū ne tikai tāpēc, ka atrodas tuvu Rīgai. Te ir labi līdaku lomi, iespējams tikt arī pie pamatīgiem asariem, un vecajā, izbagarētajā satiksmes kuģīšu gultnē, kas savieno abus ezerus, īpaši centīgi spiningotāji un velcētāji nereti ir tikuši pie treknām zandartu trofejām.

Laivu bāze pie Lielā Baltezera, viesu nams Eiropa

Adrese: Simsoni, Baltezers, Ādažu novads.

Tālrunis 25419966

Ir pieejamas 20 laivas.

Cena 10 EUR (koka laivām) un 15 EUR – jaunākajiem modeļiem. Mūsu komunikācijas brīdī – visas jau bija izīrētas.

Babītes ezers

Babītes ezerā dzīvo 17 zivju sugas, tostarp līņi, karūsas, plauži, līdakas, asari, raudas, zuši. Seklais aizaugušais ezers un tā apkārtne ir nozīmīga putnu koncentrācijas vieta. Šeit konstatētas 184 putnu sugas, no kurām 36 ligzdo ezera apkaimē. Piecpadsmit no šīm putnu sugām ir Eiropā apdraudēto skaitā (lielais dumpis, mazais dumpis, ragainais dūkuris, niedru lija, grieze un citas). 1957. gadā tika izveidots Babītes ezera dabas liegums. Stingrā režīma zona ir 292 hektāru platībā, pārējā ezera daļā ir sezonas liegums no 1. janvāra līdz 30. jūnijam vai dabas parka zona.

Ezers iedalāms piecās lielās zonās.

Nedrīkst makšķerēt:

ziemeļu daļā – no 1. marta līdz 31. maijam;

dienvidu daļā – no 1. marta līdz 30. jūnijam;

Spuņņupes daļā – no 1. marta līdz 30. jūnijam;

Gātes daļā – no 1. marta līdz 31. jūlijam;

“Melnajā caurumā” pie Varkaļu kanāla – nekad.

Makšķerēšana no krasta Babītes ezerā atļauta no 1. maija līdz 31. martam. No laivām – sākot ar 1. jūniju.

Babītes ezera krastos atrodas vairākas laivu bāzes.

Laivu bāze Dūšeļu laivas

Adrese: virziens – šoseja Rīga–Liepāja 9. km, ciemats Klīves. Tieši pie Babītes ezera.

Tālrunis 26367717.

Ir pieejamas 20 laivas: koka plakandibenu laivas, ir divvietīgas, trīsvietīgas un četrvietīgas, arī plastmasas laivas. Cena 8 EUR dienā.

Laivu bāzē Dālderi

Adrese: Babītes novads, Babītes pagasts, Benūžu Dāvji, Liepājas šoseja, 12.–13. km, aiz Lāču ceptuves.

Laivu pieteikšana pa tālruni 29514917.

Laivu bāze Dālderi piedāvā nomā Babītes ezerā trīs grupu laivas makšķerēšanai, ūdensputnu medībām, ezera apskatei, t. i., lielās (Pella), vidējās (seniors, mini pella u. c.) un mazās (līdaka, sams u. c.).

Ir pieejamas 35 laivas.

Laivu cenas:

1. Mazās (līdaka, sams u. c.) – 8 EUR dienā.

2. Vidējās (seniors, mini pella u. c.) – 10 EUR dienā.

3. Lielās (lielā pella, lotte) – 12 EUR dienā.

Laivu bāze Ezerkrasti

Adrese: Ezerkrasti, Salas pagasts, Babītes novads. Nogriežoties no Jūrmalas šosejas uz Ventspils šoseju 6 km pa kreisi.

Tālrunis 29470538.

Ir pieejamas 30 laivas.

Cena: pusdiena 7 EUR, visa diena līdz 14 EUR.

Laivu bāze Vecupenieki

Spuņciems, Vecupenieki, Salas pagasts, Babītes novads.

Tālrunis 22344777.

Ir pieejamas 34 laivas. Drīkst makšķerēt no laivas Spuņņupē, sākot ar maiju.

Cena: divvietīga laiva 8 EUR, trīsvietīga un četrvietīga 10 EUR.

Laivu bāzē var izīrēt arī elektromotorus. Cena 6 EUR, akumulators 4 EUR.

Engures ezers

Engures ezers spiningotājiem ir devis labus lomus jau kopš seniem laikiem. Te ir arī diezgan laba labu asaru koncentrācija un izcila slēptuve sportiskajām baltajām zivīm – līņiem, karūsām un ruduļiem.

Engures ezera 1. laivu bāze

Adrese: Bērzciems, Engures pagasts, Engures novads. Iebraucot Bērzciemā, pretim kafejnīcai Vizbuļi ir norāde uz laivu bāzi.

Tālrunis 26594835.

Ir pieejamas 30 laivas.

Cena: 15 EUR diennaktī.

Iebraukt Engures ezerā atļauts tikai no 17. jūnija.

Laivu bāze Mazsaliņas

Mazsaliņa, Ķūļciema pagasts, Talsu novads. Pirms Ķūļciema ir norāde uz laivu bāzi.

Tālrunis 26424849.

Ir pieejamas 20 laivas.

Cena: 10 EUR.

Iebraukt Engures ezerā atļauts tikai no 17. jūnija.

Liepājas ezers

Zivīm bagātīgs ezers, ir savienots ar jūru. Pēdējā laikā kļūst ļoti populārs spiningotāju vidū, jo grūti ir netikt pie laba loma. Ir pat zinātāji, kuri neoprēnā var pārbrist ezeram pāri! Ehhh, bet mēs jau runājām par laivām!

Lai makšķerētu Liepājas ezerā, ir vajadzīga makšķernieka karte un dienas vai sezonas licence,

no 1. maija līdz 31. maijam – dienas licences cena 4,27 EUR;

no 1. jūnija – dienas licences cena 2,13 EUR.

Liepājas ezera laivu bāzes

Kempings Laivenieki.

Tālrunis 29163669.

Pieejamas 7 laivas. Dienas īre 20 EUR.

Burtnieka ezers

Burtnieks ir viens no lielākajiem Latvijas ezeriem, kurā mīt arī lielas līdakas un zandarti. Tāpat arī – vareni brekši un karpas. Šajā ūdenstilpē vidēji gadā tiek oficiāli reģistrēti vairāki copmaņu pieveikti zandarti – 8 kilogrami un vairāk!

Lai makšķerētu ezerā, ir nepieciešama Burtnieku ezera makšķerēšanas licence.

Vienreizējā (1 diennakts) maija licence makšķerēšanai no laivas 6 EUR.

Vienreizējā (1 diennakts) licence 3 EUR.

Laivu noma kempingā Ezerpriedes

Adrese: Ezerpriedes, Burtnieku novads, Burtnieku pagasts, Dūre, apmēram 2 km aiz Burtnieku baznīcas.

Tālrunis 29461455.

Ir pieejamas 8 laivas.

Cena: 10 EUR dienā vai 2 EUR stundā (nav iekļauta motora cena).

Laivu bāze Bauņi

Adrese: Bauņi, Matīšu pagasts

Tālrunis 26331571 (Maija).

Ir pieejamas 6 laivas.

Cena: 8 EUR.

Laivu bāze Seda

Adrese: Sedas, Vecates pagasts

Tālrunis 27874102.

Ir pieejamas 10 laivas.

Cena: 7 EUR.

Laivu bāze Ezerupe

Adrese: Laivu bāze, Vecates pagasts

Tālrunis 25660000.

Ir pieejamas 7 mazās laivas, 5 vidējas un 3 lielās laivas.

Cena: mazā laiva 8 EUR,

vidējā laiva 9 EUR,

lielā laiva 12 EUR.

Laivu bāze Vidzemes laivas

Adrese: Ezera iela 11A, Burtnieki.

Tālrunis 29127198.

Ir pieejamas 15 laivas

Cena: divvietīgā laiva 7,50 EUR, trīsvietīgā 10 EUR.

Pieejami benzīna motori (2), kopā ar degvielu. Cena 20 EUR.

Laivu noma viesu namā Saulītes

Adrese: Saulītes, Matīšu pagasts.

Tālrunis 29157195

Ir pieejamas 9 laivas.

Cena: 10 EUR.

P.S. Diemžēl 1. maijā nestrādās!

Lielauces ezers

Lielauces ezerā var cerēt arī uz bagātīgiem asaru un līdaku lomiem, jo zivju krājumi tiek regulāri papildināti.

Adrese: Lielauces pagasts, Auces novads.

Tālrunis 26556771.

Makšķerēšanas un vēžošanas licenču iegāde no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Ir pieejamas 15 laivas. Mūsu komunikācijas brīdī – visas jau rezervētas.

Cenas: darbdienās 8 EUR, brīvdienās 10 EUR.

