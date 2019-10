ASV izrāda asa sižeta filmu par latviešu karavīru varonību Afganistānā

2009. gadā Kītingas kaujā Afganistānā kopā ar ASV karavīriem piedalījās arī divi Latvijas karavīri – virsseržants Jānis Laķis un seržants Mārtiņš Dāboliņš, un tā ir viena no smagākajām un ilgākajām kaujām Afganistānā.

Filma veltīta starptautiskajā operācijā Afganistānā dienošo karavīru varonībai, uzsverot vīru pašaizliedzību, patriotismu, profesionalitāti un ieguldījumu starptautiskajā drošībā.

Filma veidota pēc raidsabiedrības CNN pārstāvja Vašingtonā, plaši atpazīstamā žurnālista Džeika Tapera bestsellera “Priekšpostenis. Neizstāstītais stāsts par amerikāņu varonību” motīviem.

Vienā no lomām redzams Orlando Blūms

Filmas pirmizrādē ASV piedalījās arī abi NBS karavīri. Bildē pa vidu filmas režisors Rods Lurijs. (Foto: Pauls Morigi / Aizsardzības ministrija)

Tās veidotāji skatītājam piedāvā ielūkoties karavīra – cīnītāja varonības stāstā ASV vēsturē ilgākajā karā Afganistānā, ciešot smagus zaudējumus.

Vienu no latviešu karavīriem, virsseržantu Jāni Laķi, filmā atveido aktieris Aleksandrs Aleksievs, kurš iepriekš filmējies 2014. gada filmā "Džeks Raiens: Ēnu aģents" (Jack Ryan: Shadow Recruit).

Filmā spēlē arī populārais ASV aktieris Orlando Blūms, kurš iepriekš bijis redzams virknē labi zināmu Holivudas grāvēju tostarp "Karību Jūras Pirāti", (Pirates of The Carribean: The Curse of The Black Pearl), "Debesu Karaļvalsts" (Kingdom of Heaven) un "Gredzenu Pavēlnieks" (Lord of The Rings: Return of The King).

Esot mazākumā, uzvar kauju pret 400 talibiem

2009. gada 3. oktobrī otrajā Operacionālās sadarbības padomnieku grupā dienošie Latvijas karavīri – tolaik vēl kaprālis Mārtiņš Dāboliņš un virsseržants Jānis Laķis plecu pie pleca kopā ar ASV 361. kavalērijas Bravo rotas karavīriem piedalījās vienā no smagākajām un ilgākajām kaujām Afganistānā – kaujā Kītingas priekšpostenī Afganistānā netālu no Pakistānas robežas.

Latvijas karavīri apmācīja Afganistānas karavīrus, kad ap pulksten 05:00 pēkšņi sākās neparasti intensīvs un spēcīgs uzbrukums ar mērķi ielauzties bāzē. Kauja ilga trīspadsmit stundas, un tajā dzīvību zaudēja astoņi ASV karavīri.

Sākoties uzbrukumam, postenī izvietotie Afganistānas karavīri aizbēga, bet abi Latvijas karavīri palika cīnīties kopā ar ASV karavīriem. Postenī palikušo Latvijas un ASV karavīru skaits bija vairāk nekā piecas reizes mazāks par uzbrucēju – aptuveni 400 talibu kaujiniekiem.

Karavīriem izdevās noturēt posteni pusotru stundu, kad caur pozīcijām, kuras bija pametuši Afganistānas armijas karavīri, postenī ielauzās talibu kaujinieki. Neskatoties uz smagajiem zaudējumiem, latviešu un ASV karavīriem cīnoties vairāk nekā desmit stundas. Izdevās atspiest talibu kaujiniekus no posteņa un nostiprināties.

Neatsveramu palīdzību karavīriem uz zemes sniedza ASV gaisa spēku uguns atbalsts. Pārējie papildspēki spēja ierasties tikai vēlu naktī.

“Nebija skaidrs, vai sagaidīsim rītausmu”

“Ar Mārtiņu, Klintonu Romešu, Ēriku Hārderu un citiem ASV karavīriem es biju plecu pie pleca šajā kaujā. Tāpēc šīs filmas pirmizrāde ir liels notikums mums visiem. Filmas režisors Rods Lurī filmā ir ievietojis arī epizodi par Latvijas karavīru klātbūtni Kītingas kaujā, kas jau ir aprakstīta divās grāmatās: Džeika Tapera grāmatā "Priekšpostenis" un Klintona Romeša grāmatā "Sarkanais vads". Latvijas karavīri, kuri veic savus uzdevumus starptautiskajās operācijās, ir augsti motivēti un gatavi paveikt savu kaujas uzdevumu plecu pie pleca ar citiem karavīriem. Mums jābūt lepniem par saviem vīriem, jo tas, ko viņi dara starptautiskajās operācijās, tikai stiprina mūsu valsts neatkarību, Latvijas bruņotos spēkus un sniedz labu profesionālo pieredzi personālam,” ar lepnumu uzsver virsseržants Jānis Laķis.

Ar atmiņām par kauju dalījies arī seržants Mārtiņš Dāboliņš: “No visām kaujām, kurās man ir nācies piedalīties, kauja par Kītingas priekšposteni nebija grūtākā, bet pati intensīvākā gan. Visspilgtāk atmiņā palikušas divas epizodes. Brīdis, kad man nācās savu snaipera šauteni iedot ASV karavīram un paņemt no viņa triecienšauteni, dodoties kopīgi ar ASV karavīriem atgūt ēku pēc ēkas, lai atgūtu munīcijas noliktavu. Tobrīd tikai niecīgs skaits ar karavīriem spēja doties prettriecienā, jo bija ievainotie un kritušie. Munīcijas noliktava bija kritiski svarīga, jo mums munīcija jau gāja uz beigām – bija atlikušas dažas aptveres un dažas granātas. Ja munīcija beigtos, beigtos arī kauja. Un otrs brīdis, kad jau pēc kaujas noguris un netīrs sēdēju nodegušā posteņa drupās, man uz muguras bija snaipera šautene, rokās ložmetējs un vēroju kā no kalniem mums tuvojas papildspēki. Tieši tajā brīdi es arī sapratu – mēs šo kauju esam uzvarējuši. Šoreiz Latvijas karavīra veiksme ir bijusi mūsu pusē. Līdz tam nebija skaidrs, vai mēs sagaidīsim rītausmu, jo pārāk maz bija palikuši tie karavīri, kuri var cīnīties.”

NBS virsseržants Jānis Laķis stāsta par īsto kauju Afganistānā:

2011. gadā seržants Mārtiņš Dāboliņš un virsseržants Jānis Laķis par varonību kaujā saņēma vienu no augstākajiem ASV militārajiem apbalvojumiem – Armijas uzslavas medaļu ar pievienotu Varonības zīmi, ASV kaujas kājnieka zīmotni, kā arī Mičiganas štata apbalvojumus par nopelniem cīņā pret terorismu.

Sabiedrotie augstu novērtē NBS spējas

Lēmumu par Latvijas iesaistīšanos Afganistānas Nacionālās armijas apmācībā bruņotie spēki pieņēma 2007. gada rudenī, kad sākās intensīvs padomnieku grupas veidošanas un sagatavošanas process, tas notika ciešā sadarbībā ar ASV Mičiganas Nacionālo gvardi, lai nodrošinātu Afganistānas Nacionālās armijas komandvadības un kaujas spēju uzlabošanu, tādējādi nodrošinot NATO spēku izvirzīto prioritāti – pakāpenisku atbildības nodošanu vietējām drošības institūcijām.

Divu gadu laikā Nacionālie bruņotie spēki sagatavoja un kopš 2008. gada novembra uz operāciju rajonu nosūtīja trīs Operacionālās sadarbības padomnieku grupas, kurās kopā plecu pie pleca dienēja vairāk nekā 100 Latvijas un 40 ASV karavīru.

Savus uzdevumus padomnieku grupas karavīri galvenokārt veica Pakistānas pierobežas provincēs Afganistānas austrumos, kas ir viens no bīstamākajiem nemieru pārņemtās valsts reģioniem, tādējādi Latvijas un ASV karavīriem nācās sniegt arī operacionālo atbalstu, piedaloties tajās kaujas operācijās, kuras savā atbildības rajonā veica apmācāmais Afganistānas Nacionālās armijas bataljons.

Latvijas karavīru dalību, viņu profesionālo sagatavotību un varonību Afganistānas karavīru apmācībā augstu ir novērtējuši sabiedrotie, tostarp ASV un Afganistānas bruņoto spēku vadība, jo šo divu gadu laikā mūsu karavīri ir snieguši ievērojamu ieguldījumu Afganistānas armijas attīstībā, tuvinot tās spējas pašiem pārņemt drošības situācijas kontroli valstī.