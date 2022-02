Mans dopings labākai dienai

Savukārt, ja vēlos justies stipra, spēcīga, pašpārliecināta un enerģijas pilna, ņemu palīgā sabiedroto, kas ir uzticama kopš vidusskolas laikiem, – sarkano lūpukrāsu. Jā, tieši sarkanā lūpukrāsa ir mans dopings, jo ar spilgti sarkanām, pat ugunīgām lūpām jūtos īpašāka, varošāka, arī skaistāka un spēcīgāka. Agrāk to vienmēr izmantoju, ja vajadzēja justies pārliecinātākai un atstāt iespaidu uz kādu cilvēku. Diemžēl pandēmija atņēmusi šo iespēju, jo, lai arī cik noturīga būtu lūpukrāsa, zem maskas siltumā un mitrumā efekts pārvēršas par defektu. Tas nenozīmē, ka lūpas sarkanas nekrāsoju jau divus gadus, nē! Arī strādājot mājās, izmantoju šo pašstimulējošo metodi ik reizi, kad jūtu pēc tās vajadzību. Ar sarkanām lūpām dažreiz gatavoju ēst, bet citreiz beržu tualetes podu un arī dobes ravēju. Un kāpēc gan ne, ja tā jūtos labāk?



Brīžos, kad vēlos uzlabot garastāvokli, lasu “Vinniju Pūku”. Zinu, bērnišķīgi, bet šī grāmata man ļauj atgriezties bezbēdībā, kad kopā ar brālēniem un māsīcu iejutāmies tēlos un pat iestudējām mazu uzvedumu par Milzu Lempja sastapšanu. Izrādi diemžēl neviens neredzēja, jo sniegs izkusa, pirms bijām gatavi to atrādīt skatītājiem, bet tā bija pati būtiskākā iestudējuma sastāvdaļa. Šī grāmata man atgādina arī to, ka dzīve kopumā ir jāuztver vieglāk, tad arī raižu un problēmu būs mazāk.



Un, protams, mani tuvākie cilvēki un draugi, satikšanās, sarunas – tas vienmēr priecē un pozitīvi uzlādē. Ļoti ceru, ka arī “100 labus padomus” tu savās mājās gaidi kā labu draugu, kas atbalsta, dod saprātīgus ieteikumus, iedvesmo, aicina rūpēties par veselību, dažreiz mudina eksperimentēt, bet vienmēr sagādā pozitīvas emocijas. Februāra numurā atradīsi padomus, kā ekonomēt šai cenu kāpuma laikā, tostarp rakstu par sēklu iegādi jau laikus. Puķumīļi priecāsies par krāšņajām konfekšu zaķskābenēm un zemo mandeli, ko varētu ieaudzēt savā dārzā. Pievērs uzmanību arī tam, kā saglabāt podiņā augošo rozi līdz pavasarim, lai to izstādītu dobē. Ja gatavojies svinēt Valentīndienu un mīļoto pārsteigt ar dāvanu, piedāvājam idejas gan dāvanām, gan oriģinālam to iesaiņojumam. Nepāršķir lapu, neizlasot, kā top “Mītavas čiekura” veselīgā čiekurzapte. Februārī daudzi sekos līdzi Latvijas sportistu gaitām ziemas olimpiskajās spēlēs, bet, lai sportiskās aktivitātes nebūtu tikai TV ekrānos, aicinām pašiem ļauties ziemas priekiem Madonas novadā. Baudot ziemu, noderēs Ivetas Galējas sarūpētās receptes lieliskam ziemas piknikam – no uzkodām līdz sildošām ugunskura zupām. Starp citu, recepšu sadaļa pa prātam būs gan kreftīga ēdiena cienītājiem, gan saldummīļiem, jo te gan sātīgais gaļas sautējums azū, gan vista krējuma mērcē, gan piparmētru un šokolādes biezenis, gan slavenais “cremecaramel”. Bet, ja mēdz sevi “grauzt” par notikumiem pagātnē, izlasi Ingas Bērziņas ieteikumus, kas palīdzēs atbrīvoties no gadiem krātām dusmām un aizvainojuma. Šoreiz apskatām arī divas aktuālas tēmas veselībai – vai katrā mājā ir nepieciešams pulsa oksimetrs un cik svarīgi ir laikus pamanīt insultam raksturīgās pazīmes.



Ticu, ka ikvienam no mums ir kāds burvju rīks, kas darbojas kā dopings. Kādam tā varbūt ir mīļākā rotaslieta, citam – lakatiņš, iecienīto smaržu pilīte, vēl kādam aromātiskas kafijas krūze un iemīļotais žurnāls.



Ilze Trofimova, žurnāla “100 labi padomi” redaktore.

Jaunais “100 labi padomi” numurs pieejams no 4. februāra visās preses tirdzniecības vietās vai zurnali.lv, pērkot to Rimi vai Maxima veikalos, dāvanā saņem žurnālu Latvijas Leģendas.