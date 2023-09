Anda Čakša: “Man nav bail kļūdīties”

Jūs rakstāt dienasgrāmatu. Kāds bija vakardienas ieraksts? Šodienas droši vien vēl nav tapis.

Patiesībā es rakstu no rītiem. Par to, kas noticies iepriekšējā dienā, kas man ir svarīgs, sekoju līdzi zemapziņai, pierakstu sapņus. Vakardienas ieraksts bija par to, kā sabalansēt darbu ar attiecībām ģimenē un neatņemt laiku bērniem. Laiku pa laikam mēģinu zīmēt tādus rimbuļus – cik laika es veltu sev, savai attīstībai, darbam, ģimenei. Kad viens no rimbuļiem ļoti izaug, otrs kļūst ļoti mazs – tas ir signāls, ka dienas kārtība apzināti jāpārkārto. Šobrīd darbs bijis ļoti intensīvs, mazliet atkal ir jāpabalansē.

Sapņu pierakstīšana ir vesela māksla un gluži vai zinātne. Un sapņi arī nākot biežāk, ja uz tiem atsaucas.

Sapņi stāsta par mums pašiem, palīdz sevī ieraudzīt kaut kādus procesus – kad ir intensīvs laiks darbā, tie palīdz saprast, kas ar mani notiek. Esmu mācījusies psihoterapiju, tāpēc pievēršu tam uzmanību. Ir sapņi, kas negrib beigties vai atkārtojas, vai ir aktuāli, lai gan redzēti ļoti sen. Laiku pa laikam paskatos, kurš sapnis ar mani vēl mēģina runāt, un cenšos saprast, kā vēl man ar sevi jāstrādā.

Tie ir tie nakts sapņi, bet tad mēs ātri nonākam arī pie grūtākiem jautājumiem – vai jums vispār ir kāds sapnis, ko jūs ļoti gribat īstenot?

Man šķiet, ka cilvēks dzīvo, kamēr viņam ir nākotnes redzējums. Mani sapņi ir saistīti ar bērniem. Manai mazākajai meitai ir pieci gadi, un sapnis visvairāk laikam saistīts ar viņu – kā palīdzēt viņai izaugt par sabiedrībai labu cilvēku. Arī darbs šobrīd ir saistīts iespēju došanu visiem bērniem, šī sasaiste – personīgais un darbs – ir ļoti cieša. Man nav sapņu kaut ko dabūt vai kaut kur nonākt, bet šis gan ir tāds… Es teiktu, sapnis – atbildība.

