Aija Auškāpa: „Līdz briedumam man vēl tālu”

„Paskatoties uz sevi no malas, šķiet, līdz briedumam vēl tālu. Prāts nesas tikai uz visādiem nedarbiem un atrakcijām. Briedums uz kādu laiku vēl jāatliek,” intervijā saka Aija Auškāpa un kā piemēru min pieteikšanos braucienam uz Uzbekistānu, kurp devās kopā ar draudzenēm. Visu, kas vajadzīgs četrām dienām kalnos – savas mugursomas ar teltīm, guļammaisiem, ēdienu, ūdeni, dāmas nesa pašas. „Pēc tiem kalniem esmu secinājusi, ka es varu visu. Tiešām! Okei, ir izņēmumi – negribētos no klints uz galvas lēkt upē, no tā man ir reāli bail. Bet principā – ja vajag, tad varu visu. Bet – vai vajag? Un es arī negribu varēt visu…”

Vēl žurnālā – sarunu ar Ināru Slucku par nodevību – sāpīgu un nepatīkamu tēmu, kas pazīstama mums visiem. Gatis Irbe atbruņo ar atklātību un vienkāršību. Viņš ir tieši tāds, kāds ir, necenšas izlikties labāks. "MADARA Cosmetics" līdzdibinātāja Paula Tisenkopfa dalās pieredzē par cīņu ar krūts vēzi. Ceļā uz atlabšanu viņa saskārās gan ar aizspriedumiem, savām un svešām bailēm, gan muļķīgiem padomiem, taču piedzīvoja arī gaišas atklāsmes un daudz mīlestības. Savukārt mākslinieces Baibas Feoktistovas stāsts iedrošina uzdrīkstēties – izvēle iet pa savas sirds ceļu gan attiecībās, gan profesionālajā jomā bijusi sāpīgiem pārbaudījumiem pilna, taču tā vērta. Un viņas gleznas ir īsta krāsu terapija!

Citas tēmas:

Uz 10 jautājumiem par mūziku un dzīvi atbild graciozās akordeona spēles dīva Ksenija Sidorova.

Leģendāras sievietes spiegu dienestā. No Matas Hari līdz latviešu emigranta meitai Melitai Stedmenai Norvudai.

Naudas likumi, ko tu būtu gribējusi zināt jau vakar. Finanšu ekspertes Karīnas Kulbergas ieteikumi tiešām strādā!

Bērnu zobi – vai vecāku atbildība? Konsultē zobārste Māra Valdmane un pieredzē dalās podkāsta Pa kluso veidotāja, divu dēlu mamma Laura Grēviņa.

Kamaniņu braucējas Ullas Zirnes laimes deva.

16 modes tendences, ko izmēģināt šoruden.

Iepērkamies! Viss stepēts. Jo stepētas lietas ir šīs sezonas pamanāmākais trends.

Kas jāzina par nakts krēmu? Konsultē kosmētiķe Laura Detlava, pieredzē dalās dziedātāja Marija Naumova un TV personība un modele Māra Sleja.

Eksotiskas un vienkāršas receptes, ko aktrise Anna Klēvere pārvedusi no ceļojumiem.

Uzpos virtuvi rudens sezonai. Stāsta un iesaka vides dekoratore Baiba Prindule-Rence.

Rīgas Starptautiskā kino festivāla ceļvedis – filmas, kas jāredz iesaka festivāla vadītāja Liene Treimane.

Grāmatas, ko vērts izlasīt, iesaka aktrise Sandija Dovgāne.