Rīgai liek pārskatīt miljonus vērto skolu iepirkumu; Augulis aicina izvēlēties vietējo ražotāju produkciju
Rīgas pašvaldībai nāksies pārskatīt vairāk nekā 27 miljonus eiro vērto izglītības iestāžu ēdināšanas iepirkumu, kura virzību apturējis Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB).
Komentējot šo situāciju, zemkopības ministrs Uldis Augulis (ZZS) TV24 raidījumā "Ziņu TOP" uzsvēra, ka bērnu un sabiedrības veselības vārdā publiskajos iepirkumos daudz lielāka uzmanība būtu jāpievērš tieši pārtikas kvalitātei un tās izcelsmes valstij.
Ministrs pauda nostāju, ka skolēnu ēdināšanā primāri jāizvēlas pēc iespējas svaigāki un veselīgāki produkti, kas ražoti Latvijā. Viņš skaidroja, ka vietējā produkcija līdz patērētājam nonāk daudz ātrāk nekā importētā pārtika, kas pirms nonākšanas uz šķīvja mērojusi ievērojamu attālumu.
Tāpat Augulis akcentēja vides aizsardzības aspektu – izvēloties vietējo pārtiku, tiek mazināta transportēšanas radītā ietekme uz vidi un oglekļa emisijas. Tādējādi, vērtējot iepirkumu piedāvājumus, būtu jāņem vērā ne tikai zemākā cena, bet arī produktu kopējā ietekme uz sabiedrības veselību un vidi.
Vienlaikus Augulis atzina, ka spēkā esošais regulējums ne vienmēr ļauj pietiekami efektīvi veicināt vietējās produkcijas izvēli publiskajos iepirkumos. Lai šo situāciju labotu, Zemkopības ministrija strādā pie izmaiņām normatīvajos aktos, kas stiprinātu iespējas skolās, bērnudārzos un citās publiskajās iestādēs biežāk izvēlēties Latvijā ražotu pārtiku.