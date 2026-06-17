Kardiologs Skride atgriežas politikā: kandidēs “Apvienotā saraksta” rindās
Latvijas Reģionu apvienības (LRA) komandai pievienojies kardiologs, profesors Andris Skride, kurš 15. Saeimas vēlēšanās kandidēs no partiju apvienības "Apvienotais saraksts" (AS), informēja politiskajā spēkā.
AS politiķis Edvards Smiltēns uzsver, ka veselības aprūpe ir viena no jomām, kur Latvijai nepieciešami "drosmīgi, profesionāli un uz rezultātu vērsti risinājumi", paužot pārliecību, ka Skrides zināšanas un pieredze sniegs nozīmīgu ieguldījumu gan LRA, gan AS darbā.
Patlaban Saeimā AS pārstāv 12 deputāti. No šī politiskā spēka saraksta ievēlētais politiķis Andris Kulbergs ieņem Ministru prezidenta amatu pēc Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības krišanas.
Skride jau iepriekš darbojies politikā - viņš bija 13. Saeimas deputāts, kur parlamentā tika ievēlēts no partiju apvienības "Attīstībai/Par!" saraksta. 13. Saeimā viņš vadīja Sociālo un darba lietu komisiju.
Tāpat Skride ilgstoši bijis saistīts ar partiju "Izaugsme", kuras valdē viņš darbojās arī pēc 2023. gada kongresa, kad par partijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Ķekavas novada domes vadītājs Juris Žilko. Kongresā tika pārvēlēta arī partijas valde, kurā līdztekus Skridem darbojās vairāki citi politiskā spēka pārstāvji. "Firmas.lv" pieejamā informācija liecina, ka viņš joprojām ir "Izaugsmes" valdes loceklis.
Iepriekš "Izaugsme" 2022. gada 14. Saeimas vēlēšanās startēja "Attīstībai/Par!" sarakstā, tomēr tajā Saeimā neiekļuva.
Kā paskaidroja Smiltēns, LRA noslēgusi sadarbības līgumu ar partiju "Izaugsme" un Skride nav kļuvis par LRA biedru.