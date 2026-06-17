Vienā vilcienā ar "Laimīgajiem" uz Carnikavu! Izstaigā īpašu maršrutu ar animācijas filmas "Laimīgie" varoni Pūkainīti
Otrdien, 16. jūnijā, Rīgas Centrālajā atklāja kampaņu "Ko darīt, kad nav ko darīt?", kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā ar animācijas filmas "Laimīgie" veidotājiem izveidotus maršrutus.
Viens no maršrutiem ved arī uz Carnikavu. Novada tūrisma informācijas speciālistes izveidojušas īpašu maršrutu, ko ģimenes kopā ar bērniem var ērti veikt vienas dienas izbraucienā ar vilcienu.
Kampaņas svinīgajā atklāšanā piedalījās arī Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Gatis Miglāns un Tūrisma Informācijas centra darbinieces.
Animācijas filmas "Laimīgie" varoņa Pūkainīša maršrutos apkopotas idejas pastaigām, iekļaujot apskates vietas, rotaļu laukumus, dabas takas, kafejnīcas un aktivitātes, kas piemērotas kopīgai laika pavadīšanai dažāda vecuma bērniem.
Kampaņas ietvaros ar vilcienu tiek aicināts apmeklēt ne tikai Carnikavu, bet arī Jelgavu, Siguldu, Cēsis, Valmieru, Jūrmalu un Ogri. Kampaņu organizē filmas "Laimīgie" veidotāji kopā ar "Vivi" un pašvaldību Tūrisma informācijas centriem.
Vasaras laikā Pūkainītis būs sastopams dažādos pasākumos visā Latvijā. Jau 18. jūnijā Pūkainītis viesosies Valmierā Latvijas Jaunatnes olimpiādes laikā, bet Carnikavu apmeklēs 5. septembrī. Pasākumu laikā bērniem būs iespēja satikt Pūkainīti, fotografēties, piedalīties radošajās aktivitātēs. Animācijas filma "Laimīgie", kas ir Latvijas, Polijas un Čehijas kopražojums, pirmizrādi piedzīvos šī gada 20. augustā.