Pēkšņi mūžībā devies Talsu novada Sporta skolas basketbola treneris Valdis Dombrovskis
Mūžībā devies Talsu novada Sporta skolas basketbola treneris Valdis Dombrovskis, kurš gadu gaitā izaudzinājis neskaitāmus sportistus.
"Tik pēkšņi mēs aizejam – Tā, pēkšņi un pavisam, Bez ceļa atpakaļ… Mūžībā devies mūsu basketbola treneris. Ne tikai treneris, bet arī skolotājs, padomdevējs, iedvesmotājs un draugs," norāda Talsu novada Sporta skola.
"Gadu gaitā viņš ir izaudzinājis neskaitāmus sportistus, palīdzot viņiem ne tikai apgūt basketbola prasmes, bet arī veidot raksturu, disciplīnu un ticību saviem spēkiem. Viņš vienmēr atrada laiku uzklausīt, iedrošināt un palīdzēt."
"Viņa pacietība, atsaucība un sirsnība paliks atmiņā visiem. Viņa darbs turpinās dzīvot viņa audzēkņu sasniegumos, atmiņās un dzīves vērtībās, kuras viņš palīdzēja ieaudzināt."
Talsu novada Sporta skola un Jauns.lv izsaka visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem, draugiem un visiem viņa audzēkņiem no Valda Dombrovska atvadoties.