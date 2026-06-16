Gan naktī, gan dienā debesis būs lielākoties mākoņainas, Kurzemē laiks kļūs saulaināks. Daudzviet līs, vairāk nokrišņu būs naktī Sēlijā un Latgalē.
Sabiedrība
Šodien 14:53
Trešdien gaidāms lietus un vējš, saule uzspīdēs vien Kurzemē
Trešdiena Latvijā būs vējaina un mākoņaina, taču Kurzemē debesis dienas laikā skaidrosies un uzspīdēs saule.
Gan naktī, gan dienā debesis būs lielākoties mākoņainas, Kurzemē laiks kļūs saulaināks. Daudzviet līs, vairāk nokrišņu būs naktī Sēlijā un Latgalē.
Kurzemē laiks kļūs saulaināks.
Naktī pūtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +9..+14 grādiem. Dienā vēja ātrums brāzmās sasniegs 9-14 metrus sekundē, pēcpusdienā un vakarā Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +15..+20 grādiem.
Rīgā nakts pirmajā pusē gaidāms lietus, dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas. Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs +12 grādi naktī un līdz +19 grādiem dienā.