Saeimā virza stingrākus sodus par noziegumiem, kas veikti ar droniem
Saeima Juridiskā komisija otrdien galīgajam lasījumam Saeimā atbalstīja grozījumus Krimināllikumā, kas paredz pastiprināt kriminālatbildību par noziedzīgiem nodarījumiem, kas izdarīti, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces.
Izmaiņas tiek skatītas steidzamības kārtā un paredzēts, ka tās tiks skatīts 18. jūnija Saeimas sēdē.
Likumprojekts izstrādāts pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas, ņemot vērā tiesībaizsardzības iestāžu praksē konstatētās tendences, ka arvien biežāk noziedzīgi nodarījumi, tostarp kontrabanda, tiek veikti, izmantojot bezpilota gaisa kuģus, aerostatus vai citas līdzīgas ierīces.
Grozījumi paredz papildināt Krimināllikumu, nosakot, ka noziedzīga nodarījuma izdarīšana, izmantojot gaisa telpā pārvietojamas ierīces, ir atbildību pastiprinošs apstāklis. Tāpat šāda pazīme tiktu iekļauta vairākos noziedzīgu nodarījumu sastāvos, tostarp attiecībā uz kontrabandu, aizliegtu vielu pārvietošanu un nelikumīgām darbībām ar precēm.
Anotācijā norādīts, ka šādu ierīču izmantošana būtiski palielina noziedzīgu nodarījumu bīstamību, jo tā var apdraudēt gaisa satiksmes drošību, sabiedrisko kārtību un ļauj apiet valsts robežkontroles mehānismus, kā arī apgrūtina noziedzīgo nodarījumu atklāšanu.
Vienlaikus uzsvērts, ka tehnoloģiju izmantošana noziedzīgos nolūkos var radīt riskus arī personu dzīvībai, veselībai un īpašumam, kā arī tikt izmantota plašākos drošības apdraudējumos, tostarp hibrīdkara kontekstā.