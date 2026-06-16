Jaunieši Jāņos priecājas par tradīcijām, vidējā paaudze - par iespēju atpūsties
Jāņus un svētku brīvdienas, kas šogad būs īpaši garas, daudzi gaida ar patīkamu satraukumu. Tiesa, katram ir savi iemesli. Modes un dzīvesstila tirdzniecības centra “Spice” veiktā iedzīvotāju aptauja iezīmē paaudžu atšķirības.
Izpētīts, ka Jāņu tradīcijas – dziedāšana, ugunskura kuršana un vainagu pīšana – vislielāko prieku sagādā tieši jauniešiem, savukārt vidējā paaudze, salīdzinot ar citām vecuma grupām, svētkos visvairāk gaida iespēju atpūsties. Vienlaikus lielākajai daļai aptaujāto jeb 34 % Latvijas iedzīvotāju Jāņos lielāko prieku rada iespēja būt kopā ar saviem tuvajiem. Katru piekto respondentu ielīksmo būšana dabā un vasaras pilnbrieda baudīšana, un tikpat daudzi kā lielāko svētku prieka avotu minējuši iespēju vienkārši atpūsties. Vismazākā nozīme tiek piešķirta Jāņu tradīciju ievērošanai un svētku mielastam.
Datos vērojamas arī reģionālas atšķirības. Piemēram, Latgales iedzīvotāji biežāk nekā citos reģionos norādījuši, ka Jāņos vislielāko prieku rada dabas tuvums, tikmēr kurzemniekiem – iespēja mierīgi atpūsties. Tiesa, katrs desmitais Latvijas iedzīvotājs Jāņus nesvin vispār, un Rīgā šis rādītājs sasniedz pat 18 %.
Aptaujas dati liecina, ka Jāņos cilvēki visvairāk novērtē emocionālo labsajūtu, iespēju būt dabā un kopā ar savējiem, nevis ārēju atribūtiku.