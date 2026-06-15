Grāvkroga tilts Valkas novadā.
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Šodien 14:01
Remontdarbu dēļ slēgts Grāvkroga tilts Valkas novadā
Valkas novada pašvaldība informē, ka Zvārtavas pagastā Grāvkroga tilts satiksmei slēgts līdz 31. jūlijam saistībā ar virskārtas remontdarbiem. Satiksmei izveidots apbraucamais ceļš, un piekļuve blakus īpašumiem tiks nodrošināta.
Remontdarbu laikā tiks veikts tilta virskārtas remonts. Satiksmes organizēšanai ir izveidots apbraucamais ceļš, savukārt piekļuve blakus teritorijās esošajiem īpašumiem un objektiem tiks nodrošināta.
Būvdarbus veic SIA “Ceļinieks 2010”. Par satiksmes organizāciju atbildīgā persona ir Andis Ērglis.
Pašvaldība aicina autovadītājus un citus satiksmes dalībniekus ievērot uzstādītās ceļa zīmes, būt uzmanīgiem remontdarbu zonas tuvumā un savlaicīgi plānot maršrutus, ņemot vērā noteiktos satiksmes ierobežojumus.*