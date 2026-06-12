Prece pūst! Tirgotāji izmisumā par Gaļas paviljona pēkšņo slēgšanu. VIDEO
Pēc Būvniecības valsts kontroles biroja lēmuma drošības apsvērumu dēļ no 11. jūnija apturēta Rīgas Centrāltirgus Gaļas paviljona ekspluatācija. Šis pēkšņais lēmums novedis izmisumā tirgotājus, kuru noliktavās palikusi tūkstošiem eiro vērta produkcija ar īsu realizācijas termiņu.
Kā informē "TV3 Ziņas", šobrīd Gaļas paviljona ieejas ir noslēgtas ar restēm un izvietoti paziņojumi par tehniskajiem iemesliem. Tirgotāji 11. jūnijā tikās ar tirgus apsaimniekotāju – pašvaldības SIA "Rīgas nami" –, lai apspriestu situāciju.
Kā atklāj SIA "Vitali" vadītāja Jolanta Lippe, tirgotāji ir izmisumā, jo tagad nav kur realizēt jau piegādāto produkciju, kuras vērtība vienam pārdevējam var sasniegt 10 līdz 15 tūkstošus eiro. Situāciju vēl traģiskāku padara fakts, ka saimniecībām jau ir veikti un saskaņoti pasūtījumi par lopu kaušanu, lai sagatavotos gaidāmajiem svētkiem. Šobrīd valdot pilnīga neziņa: "Mēs paliekam bez darba, vispār bez nekā."
Tam piekrīt arī "Austrumu garšas" īpašnieks Andrejs Karvackis: "Man arī stāv prece, es nezinu, kur viņu tirgot. Man viens veikaliņš ir tur, bet otrs tajā paviljonā, es nezinu, ko ar viņu darīt. Man cilvēks paliek bez darba. [...] Jāņi, cilvēki brauks uz tirgu pakaļ gaļai. Nedrīkst vienā dienā aiztaisīt ciet."
Tikmēr Būvniecības valsts kontroles birojs norāda, ka rīkoties citādi nav bijis iespējams, jo tehniskās apsekošanas atzinumā un klātienes pārbaudēs gūts apstiprinājums par būves bīstamību.