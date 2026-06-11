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Nepatīkami skati! Vilki siro Krāslavas novada saimniecībā
Krāslavas novada zemnieku saimniecība “Upmalas” nedēļas laikā piedzīvojusi trīs vilku uzbrukumus, kā rezultātā nogalinātas 24 aitas. Šis ir viens no lielākajiem vilku nodarītajiem postījumiem saimniecībām Latvijā, vēsta 360TV Ziņas.
Saimniecība norāda, ka šie uzbrukumi ir radījuši vairāk nekā 6000 eiro zaudējumu, neskaitot negūto nākotnes peļņu. Savukārt emocionālais trieciens saimniekiem, redzot sava smagā darba augļus iznīcinātus dažu dienu laikā, nav izmērāms naudā.
Aitkopji aicina palielināt nomedījamo vilku skaitu – iepriekšējā sezonā bija atļauts nomedīt 370 vilkus, taču uz doto brīdi nav skaidrs, kāda būs kvota šosezon.
Vilki pērn nogalināja 247 aitas, 19 kazas, 7 govis un 15 suņus. Saimniecība ceļ trauksmi par šī brīža situāciju, jo plēsēju uzvedība ir mainījusies un postījumu apmērs tikai palielinās.