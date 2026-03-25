Šodien 14:45
Staiceles pagasta saimniecībā "Upesmārciemi" vilki nokoduši 15 aitas
Limbažu novada Staiceles pagastā zemnieku saimniecībā "Upesmārciemi" vilki nokoduši 14 jaunaitas un vienu teķi, pastāstīja "Upesmārciemi" īpašnieks Toms Arnavs.
Vienlaikus zemkopības ministrs Armands Krauze (ZZS) platformā "X" ziņo, ka "Upesmārciemi" vilki ir nokoduši visas rudenī iegādātās jaunaitas un teķus.
Ministrs uzsver, ka šādi gadījumi parāda, cik svarīgi ir laikus reaģēt uz plēsēju klātbūtni un sekot to skaitam.
Krauze aicina ziņot lietotnē "Mednis", ja tiek pamanīti vilki, to pēdas vai notiek uzbrukumi. "Jo vairāk informācijas mums ir, jo precīzāk varam saprast situāciju un pieņemt lēmumus," pauž ministrs.
"Firmas.lv" informācija liecina, ka zemnieku saimniecība "Upesmārciemi" ir reģistrēta 2020. gadā, un tās vienīgais īpašnieks ir Arnavs.