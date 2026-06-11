Ludzas novadā aiztur Krievijas pilsoņa vadītu auto: salonā atrod piecas personas bez vīzām un dokumentiem
Otrdienas, 9. jūnija vakarā, Ludzas novadā robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas amatpersonām par nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadāšanu aizturēja vienu personu.
Valsts policijas amatpersonas Lauderu pagastā pārbaudei apturēja kādu Igaunijā reģistrētu Volvo markas automašīnu, kuru vadīja Krievijas pilsonis. Pārbaudot automašīnu, tās salonā konstatētas piecas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju uzsākts kriminālprocess pēc 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tās izdarītas pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
Piecas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Kopš 2021. gada 11. augusta atsevišķās administratīvajās teritorijās Latvijā ir spēkā pastiprināts robežapsardzības sistēmas darbības režīms, kura ietvaros Nacionālie bruņotie spēki un Valsts policija sniedz atbalstu Valsts robežsardzei Latvijas – Baltkrievijas robežuzraudzības nodrošināšanā, lai nepieļautu nelikumīgu robežas šķērsošanu.
Tāpat valsts robežas drošības stiprināšanā nozīmīga loma ir vietējo iedzīvotāju modrībai un savlaicīgai informācijas sniegšanai par aizdomīgām aktivitātēm pierobežas teritorijās. Izsakām pateicību iedzīvotājiem, kuri atbalsta robežsargus, ziņojot par aizdomīgām personām un transportlīdzekļiem.
Gadījumos, kad iedzīvotāji konstatē personas vai personu grupas, kas nav raksturīgas Latvijas Republikas etniskajai un nacionālajai piederībai (ārējais izskats liecina, ka personas var būt trešo valstu pilsoņi), aicinām nekavējoties informēt Valsts robežsardzes vai Valsts policijas amatpersonas, izmantojot Vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruni 112 (24 stundu režīmā) vai sazinoties ar Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes operatīvo dežurantu tālr. 65403777, mob. 22020361, e-pasts: dap.od@rs.gov.lv.