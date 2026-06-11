Piektdien vien dažviet Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus.
Sabiedrība
Šodien 14:34
Piektdien Latvijā būs mākoņains un vietām lietains laiks
Piektdien Latvijā būs lielākoties mākoņains laiks un vietām īslaicīgi līs, prognozē sinoptiķi.
Naktī nokrišņi mitēsies - vairs tikai vietām nedaudz līs. Debesīm brīžiem skaidrojoties, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +7..+13 grādiem. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, piekrastē ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē.
Dienā būs daudz mākoņu, vietām gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns rietumu vējš. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +15..+20 grādiem.
Rīgā piektdien dažbrīd iespējams neliels lietus, debess lielāko daļu klās mākoņi. Naktī pūtīs mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra noslīdēs līdz +12 grādiem, dienā pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz +19 grādiem.